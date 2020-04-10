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疫情創造需求 微軟視訊會議軟體Teams用量爆增

中央社 / 舊金山9日綜合外電報導

微軟公司今天表示，由於爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行，人們改用網路通訊互動，微軟視訊會議軟體Teams3月份通話量爆增1000%。

微軟公司並說，使用Teams平台開會的總時間，創下單日27億分鐘的新紀錄。

微軟365企業副總裁斯巴塔羅（Jared Spataro）貼文表示：「我們的客戶使用微軟Teams開會時彼此連線的方式，令我們受到鼓舞。」

「我們看到有老闆現身會議時，頭部變成虛擬馬鈴薯；還有群組召開例會時，情況變得愚蠢討喜。」

為避免致命病毒擴散，全球各地紛紛改採居家上班模式，視訊會議已成為工作與社交生活之必需。

微軟的Teams正在和谷歌（Google）、思科（Cisco）、臉書（Facebook）與Zoom等競爭對手的線上視訊和開會服務競爭。

斯巴塔羅說：「數據趨勢以及跟我們的客戶溝通後顯示，全球漸漸瞭解，我（中央社日電）們能夠做到某些人過去認為不可能的程度，有效進行遠距聯繫。」

COVID-19 社交

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