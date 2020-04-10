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分析師：iPhone上月在美銷售恐腰斬 因門市關閉

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
分析師指出，蘋果因新冠肺炎疫情關閉門市，導致iPhone在美國的銷售比去年同期減少了逾50%。 美聯社
分析師指出，蘋果因新冠肺炎疫情關閉門市，導致iPhone在美國的銷售比去年同期減少了逾50%。 美聯社

KeyBanc Capital MarketS公司表示，上個月蘋果iPhone的銷售因為零售門市關閉，受到了「嚴重打擊」。

該公司所做的消費數據分析顯示，iPhone在美國的3月銷售年比銳減56%，「線上購買並無法彌補蘋果門市關閉造成的影響」。

分析師John Vinh表示，綜合平均售價也明顯下跌，比起去年同期下滑了約20%。這種趨勢也將對蘋果供應商造成負面影響。

此外，美國銀行（BofA）也表示，因為疫情關係，消費者正在推遲升級智慧手機的計畫。

根據美銀調查，用戶購買智慧手機的意願已急遽下降；就消費者忠誠度來說，iPhone是「黏著度最高」的智慧手機品牌，應能抑制銷售的下滑。

分析師Wamsi Mohan表示，舊款iPhone至今仍然被消費者廣泛使用，應該有助未來的升級周期。

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