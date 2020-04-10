分析師：iPhone上月在美銷售恐腰斬 因門市關閉
KeyBanc Capital MarketS公司表示，上個月蘋果iPhone的銷售因為零售門市關閉，受到了「嚴重打擊」。
該公司所做的消費數據分析顯示，iPhone在美國的3月銷售年比銳減56%，「線上購買並無法彌補蘋果門市關閉造成的影響」。
分析師John Vinh表示，綜合平均售價也明顯下跌，比起去年同期下滑了約20%。這種趨勢也將對蘋果供應商造成負面影響。
此外，美國銀行（BofA）也表示，因為疫情關係，消費者正在推遲升級智慧手機的計畫。
根據美銀調查，用戶購買智慧手機的意願已急遽下降；就消費者忠誠度來說，iPhone是「黏著度最高」的智慧手機品牌，應能抑制銷售的下滑。
分析師Wamsi Mohan表示，舊款iPhone至今仍然被消費者廣泛使用，應該有助未來的升級周期。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言