準備好投資卡位了嗎？這些是後新冠時代新商機
新冠肺炎疫情全球大流行，何時能平息無人知曉；但此刻可確定的是，這波疫情觸動世界各國政府與央行紛紛祭出規模空前的刺激措施，也改變全球民眾的行為以及企業營運的模式，這些重大轉變將為股市投資人帶來巨大的機會。
因此，技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在財經新聞網站MarketWatch撰文表示，他預期未來投資應強調股票，以及「非選股廣泛的ETF（指數股票型基金）」；倘若繼續透過指數基金投資股票，不僅報酬率可能「普普」，未來的投資路也可能顛簸不平。
艾羅拉認為，新冠疫情過後，世界經濟的面貌將大不相同，以美國經濟展望為例，他預期會發生下列變化：
• 政府將在美國經濟中扮演更重大的角色。
• 美國民眾享有的隱私和權利都會減少。
• 政府推出的計畫可望使窮人、中低資產階級和富人的日子變得更好；但上層中產階級如專業人員等，將面臨更重的稅負。
• 一部分的人口會開始努力存更多錢。
• 更多人將在家上班。
• 企業未來像不像以前那般購置、租用龐大的辦公空間。
• 線上教育會變得更興盛。
• 大專院校會承受更大的財務壓力。
• 轉向雲端運算的趨勢會加速進行。
• 遠距醫療（telemedicine）趨勢興起。
• 更多民眾將上網採購生鮮食品雜貨。
• 生物科技的黃金時代將來臨。
• 企業將把供應鏈移到更接近母國。
• 消費者將囤積物資備用。
• 企業也將累積更多庫存。
• 採取主動式選股策略的投資人與ETF績效將綻放光芒。
• 投資人可能先遭遇重大的通縮壓力，最後又面臨重大的通膨壓力。
• 眾多實體零售公司以及購物中心都將陷入困境。
艾羅拉預期，這些轉變將嘉惠生技股以及半導體股，目前的高人氣半導體股如應用材料（Applied Materials）、英特爾（Intel ）、美光科技（Micron Technology）等，都將受惠。大型科技股方面，亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）也會是大贏家。
但購物中心REITs（不動產投資信託），以及西蒙房地產集團（Simon Property Group）、聯邦房地產投資信託公司（Federal Realty Investment Trust）、 Kimco Realty等公司，可能大受衝擊。
短期來看，艾羅拉指出，技術線圖分析顯示，最近美股強彈有65%是與空方投資人遭「軋空」觸動的空頭回補買盤有關，導致股市被人為因素拉抬。他認為，空頭市場的一大特色就是時有猛烈的漲勢穿插其間，若很快就找到能防治新冠肺炎的疫苗和藥物，漲勢就可望持續；否則，美股最近的漲勢很可能難以為繼。
無論如何，現在是投資人思考「後新冠時代」投資策略，並準備開始布局的時候了。
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