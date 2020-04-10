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史柯西斯新片預算飆上2億美元 改洽蘋果、Netflix出資

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
好萊塢知名導演馬丁‧史柯西斯（Martin Scorsese）。 美聯社
好萊塢知名導演馬丁‧史柯西斯（Martin Scorsese）。 美聯社

好萊塢知名導演馬丁‧史柯西斯籌拍中的電影《Killers of the Flower Moon》（暫譯：花月殺手），預算一直膨脹，知情人士告訴華爾街日報，現在拍片成本估計要超過2億美元，原先談定要出資製片的派拉蒙影業高層表達嚴重關切，史柯西斯因而轉與蘋果和Netflix等其他公司討論接手這部大成本電影的可能性。

史柯西斯這部新片找來經常合作的李奧納多‧狄卡皮歐和勞勃‧狄尼洛主演，派拉蒙去年同意製作。不過在預算節節升高後，派拉蒙同意讓史柯西斯去跟其他製片廠談談看。熟悉情況的人士說，電影仍有可能最後還是留在派拉蒙，但會有新的出資結構，納入其他合資夥伴。

據了解，史柯西斯團隊也探詢了環球影業和米高梅的意願。新片籌拍工作在新冠病毒疫情未爆發之前就展開，如今包括好萊塢內在的美國經濟活動，已經暫時停擺。

電影 好萊塢 疫情

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