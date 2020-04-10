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IMF總：2020年全球經濟將出現大蕭條以來最糟情況

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
IMF總裁喬治艾娃稱，2020年全球經濟將會非常艱難，恐出現大蕭條以來最糟的情況。（取自IMF官網）
IMF總裁喬治艾娃稱，2020年全球經濟將會非常艱難，恐出現大蕭條以來最糟的情況。（取自IMF官網）

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）指出，今天全球正面臨一場截然不同的危機，新冠病毒以閃電般的速度和我們記憶中從未見過的規模，擾亂了我們的社會和經濟秩序。她指出，很顯然，2020年全球經濟將急劇跌入負增長，預估將出現大蕭條以來最糟的情況。

IMF官網9日發布喬治艾娃在美國華盛頓一場演講的全文。喬治艾娃說，不過三個月前，IMF預計2020年成員國中將有超過160個國家實現人均收入正增長。「今天，數字已經顛倒過來：我們預計今年將有超過170個國家出現人均收入負增長。」

她指出，發達和發展中經濟體都將面臨暗淡的經濟前景。這次危機不分國界，每個人都將身受其害。

喬治艾娃表示，考慮到各國延緩病毒傳播的必要防控措施，世界經濟遭受沈重打擊，特別是零售、餐飲住宿、交通運輸和旅遊業。在多數國家，大多數勞動者或從事個體經營，或受雇於中小型企業，這些企業和工人受到影響尤其巨大。

喬治艾娃說，與此同時，正如衛生危機對脆弱群體的打擊最為沈重，預計經濟危機對脆弱國家的打擊也是最沈重的。她警告，非洲、拉丁美洲和亞洲多數地區的新興市場和低收入國家將面臨較高的風險。

因為這些地區的很多國家衛生體系較為薄弱，面臨在人口密集的城市和貧窮的貧民窟（保持社交距離幾乎不可能）抗擊病毒的可怕挑戰。這些國家資源較少，面臨目前的需求和供給衝擊，以及金融條件急劇收緊的風險，部分國家的債務負擔甚至可能難以持續。

喬治艾娃表示，過去兩個月，從新興市場流出的證券投資規模約1,000億美元，比全球金融危機同期高出兩倍以上。大宗商品出口國更遭受大宗商品價格崩潰的雙重打擊，而僑匯—眾多窮人的命脈—預計也將萎縮。

但喬治艾娃同時表示，令人鼓舞的是，所有政府當局已經迅速行動起來，開展大規模協作。將於下周發布的IMF「財政監測報告」顯示，世界各國已開展了規模達到約8兆美元的財政行動。此外，二十國集團和其他國家也實施了大規模貨幣措施。

喬治艾娃說，毫無疑問，2020年將會特別艱難。若此一流行病在下半年消退，允許逐步取消防控措施並重啟經濟活動，IMF的基本假設是2021年將出現局部經濟復甦。但她強調，這一前景仍存在重大不確定性，很可能因為很多變量而出現惡化，包括新冠肺炎疫情的持續時間。

IMF 新興市場

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