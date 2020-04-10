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英特爾CEO：首季需求回升 疫情帶動筆電訂單旺

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長史旺表示首季需求回升，主要受惠於筆電訂單激增。（圖／路透）
英特爾執行長史旺表示首季需求回升，主要受惠於筆電訂單激增。（圖／路透）

全球晶片龍頭英特爾（Intel）表示見到第1季需求回升，主要因疫情導致許多人在家工作，帶動筆記型電腦等個人電腦訂單增加。

英特爾執行長史旺（Bob Swan）受訪時表示：「這某種程度上是合乎邏輯且靠直覺就可得知的。當我們的生活受到干擾，必須從家中處理更多的事情，我們必須確保擁有必要的科技，好讓事情盡可能照常運作。」

史旺說：「這代表裝置的需求日益增加，包括個人電腦在內，讓父母能繼續處理工作，也讓孩子能維持學習。」

英特爾在個人電腦與伺服器的處理器市場具有主導地位，至於伺服器則在公司網絡與雲端資料中心扮演樞紐角色。高價伺服器晶片需求在這段期間也增加，原因是企業與服務提供業者改善能連結人們家中個人電腦的系統。

包括英特爾在內的全球許多企業都配合政府居家避疫措施，把員工送回家中辦公。這一轉變激引發市場急忙投資能協助人們遠距工作的相關基礎設施。分析師與投資人正觀察是否有跡象顯示這股短期內拉抬力量將會消退，或成為較長期的趨勢。

英特爾預定4月23日公布第1季財報與本季財測。史旺表示，該公司原本已預期到強勁的季度表現，因此對需求激增已有部分準備，而且也準備好生產更多元件。史旺也說，英特爾正努力說服政府其營運是必要的，應該豁免於停工措施之外。

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