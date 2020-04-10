快訊

譚德塞痛罵台灣 蘇貞昌批不知感恩、無的放矢

台大高材生靠楓林網賺上億 盜版網為何緊抓人心？

Fed不惜買進投機級公司債 垃圾債創1998年來最大漲幅

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會開始買進部分投機級公司債，以支撐信用流動。（圖／路透）
美國聯準會開始買進部分投機級公司債，以支撐信用流動。（圖／路透）

美國垃圾債寫下1998年來最大漲幅，因聯準會（Fed）史無前例開始購買一些投機等級的公司債，激勵市場走高。此外，Fed實施大量購債措施，也導致自身的資產負債表規模擴大至創紀錄的6.08兆美元。

根據彭博巴克萊美國公司高收益指數，投資人對持有這類債券所要求的對美國公債額外收益率在周四（10日）縮小68個基點至785個基點，為3月13日以來的最低。

Fed宣布會限量買進近期遭降級至垃圾級的公司債，帶動垃圾債市場大漲，該市場上月因疫情導致大多數經濟領域停擺，利差竄升至令人擔憂的水準。彭博巴克萊美國公司高收益指數顯示，目前高收益債平均殖利率已下滑約1個百分點至8.48%。

高收益債與美國公債的殖利率利差在3月23日已攀抵1,100個基點，為全球金融危機以來最糟。

Fed為維持信用流動，正把公司債收購的範圍擴大至納入截至3月22日前仍為投資等級、但稍後被降評至BB-級（即第三高垃圾級）以上的公司債。

Fed的做法實際上是將資產負債表涵蓋範圍擴大至未來數月預料將因疫情緣故，而被降級至投機級、規模可能達數千億美元的公司債。

Fed也可以買進追蹤投機級公司債的指數股票型基金（ETF）。整體而言，整個購債方案將支撐高達8,500億美元的信用市場。

根據Fed在9日公布的數據，Fed的資產負賣表已擴大至創紀錄的6.08兆美元，持有的總資產在截至4月8日止的當周增加2,715億美元，為舒緩全球美元荒，而與外國央行進行的流動性交換增加95億美元至3,581億美元。

Fed 疫情

延伸閱讀

庫藏股限制放寬 25家上市櫃公司適用

鴻海儲糧 將發66億元公司債

美元企業債 擁錢景

美企信評 標普、穆迪加速調降

相關新聞

聯準會下猛藥 美股道瓊漲285點週線飆12%

聯準會今天公布救市措施詳情，抵銷武漢肺炎疫情下失業人數暴增的數據利空，激勵美股收紅，道瓊指數上漲285點，週線漲幅逾12...

Fed再祭援助措施 史指創46年最佳單周表現

聯準會(Fed)提供更多有關在新型冠狀病毒大流行中支持經濟的措施，股市上漲，創1974年來最佳單周走勢。

新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢

摩根士丹利執行長高聞感染新冠肺炎，成為華爾街中鏢最大咖人物。據發言人說法，高聞約3週前發病並確診，症狀不嚴重，生病期間都...

全球居家令 重擊連鎖企業

各國為了防堵新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施，對全球連鎖業者獲利的衝擊陸續浮現，星巴克和麥當勞都收回對今年度的財務預測，快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷零售（Fast Retailing）則下修財測，預估今年度營業利益將銳減逾40%。

日本救經濟 擬擴大寬鬆

日本與南韓9日都對經濟前景提出警告，並承諾準備好擴大貨幣寬鬆措施避免經濟步入衰退，南韓央行更將實施規模1.5兆韓元的直接購債操作，加入各國央行量化寬鬆（QE）的行列。

囤貨避疫 好市多3月銷售勁揚

在新冠肺炎疫情威脅下，美國民眾為居家避疫囤積物資，帶動零售巨擘好市多 （Costco）3月銷售勁增，但由於業績成長幅度不如市場預期，好市多股價9日早盤股價跌逾2%。

汽車重鎮愛知縣 將進入緊急狀態

日本愛知縣知事大村秀章已要求，日本中央政府應把愛知縣列入日前宣布的緊急狀態區域之內，並且計劃在10日下午自行宣布愛知縣進入緊急狀態。愛知是全球最大的汽車製造與汽車相關產業的生產重鎮之一，豐田汽車（Toyota）的總部就在此地。

宅經濟 影音串流平台商機熱

影音串流平台搭上新冠肺炎疫情商機，迪士尼串流平台Disney+上線不到半年，全球就累積逾5,000萬名付費訂戶，Netflix的犯罪紀錄片「虎王」（Tiger King）也連續兩周躍居美國地區最多人收看的影集。

新興貨幣貶值風險加劇

新興市場3月外匯存底水位大降，過去十年來外匯存底暴增情況似正接近尾聲，這可能預告未來新興貨幣貶值風險升高。

Google加州台灣海纜 將啟用

華爾街日報報導，美國政府已批准Google啟用連結加州與台灣的海底光纖電纜，但加州連香港的部分則未過關，原因是有國安疑慮。這項決定可能使美中之間的猜疑加深，雙邊關係再添波瀾。台灣業者則看好，此舉將提升台灣在亞洲的資料匯流交換的重要性，更多雲端服務業者可望選擇台灣成為東亞區域中心。

鮑爾喊話 強力復甦美經濟

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日表示，將動用所有權力「強力、主動且進取地」地幫助美國經濟復甦，暗示將繼續以寬鬆彈藥支持經濟，且Fed又推出總金額2.3兆美元的新一輪刺激方案，以援助中小企業及地方政府，並將買進垃圾債，激勵美股9日早盤漲逾400點。

各國聯手穩定油市 油價大漲

國際油價九日盤中大漲百分之八，因俄羅斯已表明願意減產每日一百六十萬桶，減產幅度約百分之十五，二十國集團（Ｇ20）也計畫成立特別小組監控穩定油市措施，促使市場更加預期，石油輸出國組織與盟國（ＯＰＥＣ+）九日可望達成減產協議，各國也將聯手穩定油市。

熱門新聞

沈迷電玩20年恐怖模樣曝光 網驚嚇：看起來像外星人

醫護避疫落跑！義國養老院 87老人遭遺棄、9人慘餓死

印媒讚揚台灣捐口罩等貢獻 批評中國與世衛組織

沙、俄達成歷史性減產協議 國際油價照摔 焦點轉向G-20

LV終於出手做口罩了！工坊動員300名工匠投入生產

新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。