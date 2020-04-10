Fed不惜買進投機級公司債 垃圾債創1998年來最大漲幅

美國垃圾債寫下1998年來最大漲幅，因聯準會（Fed）史無前例開始購買一些投機等級的公司債，激勵市場走高。此外，Fed實施大量購債措施，也導致自身的資產負債表規模擴大至創紀錄的6.08兆美元。

根據彭博巴克萊美國公司高收益指數，投資人對持有這類債券所要求的對美國公債額外收益率在周四（10日）縮小68個基點至785個基點，為3月13日以來的最低。

Fed宣布會限量買進近期遭降級至垃圾級的公司債，帶動垃圾債市場大漲，該市場上月因疫情導致大多數經濟領域停擺，利差竄升至令人擔憂的水準。彭博巴克萊美國公司高收益指數顯示，目前高收益債平均殖利率已下滑約1個百分點至8.48%。

高收益債與美國公債的殖利率利差在3月23日已攀抵1,100個基點，為全球金融危機以來最糟。

Fed為維持信用流動，正把公司債收購的範圍擴大至納入截至3月22日前仍為投資等級、但稍後被降評至BB-級（即第三高垃圾級）以上的公司債。

Fed的做法實際上是將資產負債表涵蓋範圍擴大至未來數月預料將因疫情緣故，而被降級至投機級、規模可能達數千億美元的公司債。

Fed也可以買進追蹤投機級公司債的指數股票型基金（ETF）。整體而言，整個購債方案將支撐高達8,500億美元的信用市場。

根據Fed在9日公布的數據，Fed的資產負賣表已擴大至創紀錄的6.08兆美元，持有的總資產在截至4月8日止的當周增加2,715億美元，為舒緩全球美元荒，而與外國央行進行的流動性交換增加95億美元至3,581億美元。