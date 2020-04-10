Zoom袁征：強化資安保護 相信台灣會解除禁用令

華爾街日報報導，美國政府已批准Google啟用連結加州與台灣的海底光纖電纜，但加州連香港的部分則未過關，原因是有國安疑慮。這項決定可能使美中之間的猜疑加深，雙邊關係再添波瀾。台灣業者則看好，此舉將提升台灣在亞洲的資料匯流交換的重要性，更多雲端服務業者可望選擇台灣成為東亞區域中心。

2020-04-10 02:29