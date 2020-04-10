Zoom袁征：強化資安保護 相信台灣會解除禁用令
視訊會議平台Zoom執行長袁征表示，雖然台灣政府現在禁用Zoom，但他有信心在了解實情之後，台灣會改變決定。他接受彭博電視訪問時這麼說，並強調已經全力提升Zoom平台的安全與隱私保護，以贏回顧客為目標。
「我們是美國企業，確保安全對我們來說非常重要。」袁征說，因為資訊安全疑慮不用Zoom的機構或企業其實大家都知道了，像是台灣和德國政府，特斯拉、SpaceX等。因為資安問題，袁征最近多次親自出面公開道歉，矢言強化資料安全與隱私保護。
彭博說，這家原本知道的人並不多的企業通訊應用軟體公司，因新冠病毒疫情全球許多人口被迫在家辦公或學習而爆紅，疫情期間用戶衝上2億多人，曝露出資安漏洞。Zoom因資安保護不周已被股東和其他相關人士提告。
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