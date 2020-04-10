快訊

譚德塞痛罵台灣 蘇貞昌批不知感恩、無的放矢

台大高材生靠楓林網賺上億 盜版網為何緊抓人心？

Zoom袁征：強化資安保護 相信台灣會解除禁用令

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Zoom執行長袁征去年4月18日在那斯達克交易所出席公司掛牌上市儀式。 美聯社
Zoom執行長袁征去年4月18日在那斯達克交易所出席公司掛牌上市儀式。 美聯社

視訊會議平台Zoom執行長袁征表示，雖然台灣政府現在禁用Zoom，但他有信心在了解實情之後，台灣會改變決定。他接受彭博電視訪問時這麼說，並強調已經全力提升Zoom平台的安全與隱私保護，以贏回顧客為目標。

「我們是美國企業，確保安全對我們來說非常重要。」袁征說，因為資訊安全疑慮不用Zoom的機構或企業其實大家都知道了，像是台灣和德國政府，特斯拉、SpaceX等。因為資安問題，袁征最近多次親自出面公開道歉，矢言強化資料安全與隱私保護。

彭博說，這家原本知道的人並不多的企業通訊應用軟體公司，因新冠病毒疫情全球許多人口被迫在家辦公或學習而爆紅，疫情期間用戶衝上2億多人，曝露出資安漏洞。Zoom因資安保護不周已被股東和其他相關人士提告。

資安 疫情

延伸閱讀

敵不過疫情衝擊！特斯拉暫時減薪配合無薪假度過艱困時刻

特斯拉傳全員減薪共體時艱 薪資最高調降30%

影／「車子是我撞的」5歲童撞特斯拉負責任勇受酒測

台中警對5歲男童酒測 高分檢主任：執法稍有點過當

相關新聞

聯準會下猛藥 美股道瓊漲285點週線飆12%

聯準會今天公布救市措施詳情，抵銷武漢肺炎疫情下失業人數暴增的數據利空，激勵美股收紅，道瓊指數上漲285點，週線漲幅逾12...

Fed再祭援助措施 史指創46年最佳單周表現

聯準會(Fed)提供更多有關在新型冠狀病毒大流行中支持經濟的措施，股市上漲，創1974年來最佳單周走勢。

新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢

摩根士丹利執行長高聞感染新冠肺炎，成為華爾街中鏢最大咖人物。據發言人說法，高聞約3週前發病並確診，症狀不嚴重，生病期間都...

全球居家令 重擊連鎖企業

各國為了防堵新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施，對全球連鎖業者獲利的衝擊陸續浮現，星巴克和麥當勞都收回對今年度的財務預測，快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷零售（Fast Retailing）則下修財測，預估今年度營業利益將銳減逾40%。

日本救經濟 擬擴大寬鬆

日本與南韓9日都對經濟前景提出警告，並承諾準備好擴大貨幣寬鬆措施避免經濟步入衰退，南韓央行更將實施規模1.5兆韓元的直接購債操作，加入各國央行量化寬鬆（QE）的行列。

囤貨避疫 好市多3月銷售勁揚

在新冠肺炎疫情威脅下，美國民眾為居家避疫囤積物資，帶動零售巨擘好市多 （Costco）3月銷售勁增，但由於業績成長幅度不如市場預期，好市多股價9日早盤股價跌逾2%。

汽車重鎮愛知縣 將進入緊急狀態

日本愛知縣知事大村秀章已要求，日本中央政府應把愛知縣列入日前宣布的緊急狀態區域之內，並且計劃在10日下午自行宣布愛知縣進入緊急狀態。愛知是全球最大的汽車製造與汽車相關產業的生產重鎮之一，豐田汽車（Toyota）的總部就在此地。

宅經濟 影音串流平台商機熱

影音串流平台搭上新冠肺炎疫情商機，迪士尼串流平台Disney+上線不到半年，全球就累積逾5,000萬名付費訂戶，Netflix的犯罪紀錄片「虎王」（Tiger King）也連續兩周躍居美國地區最多人收看的影集。

新興貨幣貶值風險加劇

新興市場3月外匯存底水位大降，過去十年來外匯存底暴增情況似正接近尾聲，這可能預告未來新興貨幣貶值風險升高。

Google加州台灣海纜 將啟用

華爾街日報報導，美國政府已批准Google啟用連結加州與台灣的海底光纖電纜，但加州連香港的部分則未過關，原因是有國安疑慮。這項決定可能使美中之間的猜疑加深，雙邊關係再添波瀾。台灣業者則看好，此舉將提升台灣在亞洲的資料匯流交換的重要性，更多雲端服務業者可望選擇台灣成為東亞區域中心。

鮑爾喊話 強力復甦美經濟

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日表示，將動用所有權力「強力、主動且進取地」地幫助美國經濟復甦，暗示將繼續以寬鬆彈藥支持經濟，且Fed又推出總金額2.3兆美元的新一輪刺激方案，以援助中小企業及地方政府，並將買進垃圾債，激勵美股9日早盤漲逾400點。

各國聯手穩定油市 油價大漲

國際油價九日盤中大漲百分之八，因俄羅斯已表明願意減產每日一百六十萬桶，減產幅度約百分之十五，二十國集團（Ｇ20）也計畫成立特別小組監控穩定油市措施，促使市場更加預期，石油輸出國組織與盟國（ＯＰＥＣ+）九日可望達成減產協議，各國也將聯手穩定油市。

熱門新聞

沈迷電玩20年恐怖模樣曝光 網驚嚇：看起來像外星人

醫護避疫落跑！義國養老院 87老人遭遺棄、9人慘餓死

印媒讚揚台灣捐口罩等貢獻 批評中國與世衛組織

沙、俄達成歷史性減產協議 國際油價照摔 焦點轉向G-20

LV終於出手做口罩了！工坊動員300名工匠投入生產

新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。