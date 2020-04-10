CNBC：鴻海自認威州廠雇工數達標 要求核撥補助款

美國財經網站CNBC報導，鴻海首度宣稱在美國威斯康辛州的投資案雇用員工人數已經達標，符合條件應當要取得州政府先前承諾的數百萬美元補助款項。威州經濟發展主管當局表示，審查鴻海請款約需費時數個月。

CNBC說，具高度爭議性的鴻海威州投資案，與2017年首次對外公開時的雄圖相比，規模已一再縮減。州政府因為選舉也改朝換代，加強檢視投資案實際執行成果。州政府官員主張以目前的情況，鴻海已不具備能獲得獎勵、補助的資格。

據了解，威州當局目前為止還沒有給鴻海任何奬勵投資的補助款。鴻海向威州政府提出的文件則是主張，鴻海截至去年底在威州已經直接雇用超過600人，符合550人的合約商定補助標準。

鴻海威州廠日前因為宣布將用來與美敦力（Medtronic）合作製造呼吸器，再度成為媒體焦點。