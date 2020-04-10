金價攀抵1,750美元七年最高 Fed大手筆救經濟啟人疑慮

黃金價格周四（9日）攀抵七年來最高點，主要是美國首次申請失業救濟金出現天量數字，加以聯準會（Fed）又再大手筆挽救經濟，引發經濟前景恐更惡化預期，刺激市場的黃金避險需求。

紐約6月交割黃金期貨大漲4.1%，報每英兩1,752.8美元，是2012年10月以來的最高收盤價。本周因周五就開始復活節假期，黃金周線收漲6.5%。現貨價格在周四下午也上揚2.2%，報每英兩1,681.94美元。

紐約期貨與倫敦現貨價格之間的差距仍在拉大，顯示投資人擔憂實體黃金未來供應。儘管投資者繼續買入黃金避風，但因新冠病毒相關限制，目前難以在全球運送金條，使得期貨價格更高。

芝加哥經紀商Zaner Group資深副總裁Peter Thomas說：「這波是避險買盤，人們很害怕。」

聯準會9日宣布再一波支持金融市場措施，在新冠病毒疫情期間提供高達2.3兆美元的額外援助，包括啟動旨在幫助中小企業以及州和地方政府的方案。

美國上周首次申領失業救濟人數661萬，已是連續三周巨量爆增。