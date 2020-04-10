聯準會宣布更多救市措施後 美元普遍走貶
美元周四下跌，聯準會（Fed）周四表示將提供多達2.3兆美元的額外援助，以減輕新冠疫情的影響，且報告顯示美國首次申領失業救濟人數持續激增。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.6%至99.517。
花旗的Ebrahim Rahbari在周四的客戶報告中寫道：「Fed大規模貨幣寬鬆政策應抑制美元兌G-10的走升風險，儘管它也增加了美國風險資產的吸引力，」
美元兌挪威克朗跌0.8%至10.2232，早間一度跌1.7%。美元兌加幣跌0.2%至1.3989，此前最多跌0.6%；加幣一度因加拿大失業率上升而下跌，之後隨美元普跌而回漲。
歐元兌美元升0.7%至1.0931，接近日內高點。美元兌日圓跌0.4%至108.41。
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