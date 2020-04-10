台積電ADR大跌3.9% 隨費半下跌
台積電ADR收盤跌1.94美元報48.33美元，較台北交易股票溢價縮為2.8%。
費城半導體周四大跌2.3%。
道瓊指數大漲285.80點，聯準會（Fed）再祭出緩解冠狀病毒影響的一系列新措施，重點放在援助地方政府和嚴重受創企業，沖淡失業數字大增 的利空。
台灣加權股價指數昨天跌18.04點收10,119.43點。台積電跌0.7%，收283.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 59.73 -3.41 62.20 -3.97
中華電 CHT 108.02 +0.76 107.00 0.96
台積電 TSM 290.85 -3.86 283.00 2.77
聯電 UMC 13.84 +0.44 14.20 -2.53
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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