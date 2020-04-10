台積電ADR大跌3.9% 隨費半下跌

日本愛知縣知事大村秀章已要求，日本中央政府應把愛知縣列入日前宣布的緊急狀態區域之內，並且計劃在10日下午自行宣布愛知縣進入緊急狀態。愛知是全球最大的汽車製造與汽車相關產業的生產重鎮之一，豐田汽車（Toyota）的總部就在此地。

2020-04-10 02:29