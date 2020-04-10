快訊

新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢

酒店群聚傳播嚴重，還是大學群聚感染嚇人？

沙、俄達成歷史性減產協議 國際油價照摔 焦點轉向G-20

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
油價崩跌已導致美國愈來愈油井停工。路透
油價崩跌已導致美國愈來愈油井停工。路透

沙烏地阿拉伯與俄羅斯達成創紀錄的石油減產協議，以重振因新冠疫情衝擊下價格暴跌而萎靡不振的石油市場。

國際油價周四仍然重挫，投資人認為OPEC+的減產計畫不足以抵銷新冠肺炎疫情爆發對需求破壞的影響。

紐約5月西德州中級原油（WTI）期貨下跌2.33美元，收於每桶22.76美元。布蘭特原油6月期貨合約下跌97美分至每桶31.87美元。

如今焦點轉向將於周五召開的20國集團（G-20）能源部長會議。儘管OPEC+達成歷史性協議，卻未能推動油價在周四上漲，若包括美國和加拿大在內的主要產油國也加入減產行列，或許能為重振油價增添力量。

有代表表示，OPEC+在周四電視會議上初步達成協議，將在5月和6月實施大約每日1,000萬桶的減產措施。有代表說，沙烏地阿拉伯和俄羅斯將把各自日產量降到大約850萬桶，所有成員均同意減產23%。

代表也表示，OPEC+希望G-20每日減產最多500萬桶，即使G-20不加入行列，他們仍將減產。

諮詢公司Energy Aspects Ltd的首席石油分析師Amrita Sen表示，「無論如何沙烏地阿拉伯和俄羅斯都得減產，這樣做也可以給他們在政治上加分」。

整體減產數字相當於把全球供應減少大約10%，但遠無法彌補需求的下滑，一些交易商估計需求萎縮程度最高會達到3,500萬桶/日。

俄羅斯堅持認為，尤其是美國不能只靠市場力量推動其創紀錄的石油產量下降。另一方面，川普則表示因低油價導致頁岩氣行業陷入困境，美國產量「自然而然」會下降。

美國官員表示，對OPEC+減產表示歡迎，稱這將是展現所有主要產油國都將有序應對疫情造成的市場現實的一個信號。

OPEC+的初步計畫是兩個月後將視疫情發展逐步收縮減產規模。一名代表說，從7月開始，減產規模可能從每日1,000萬桶降到800萬桶，然後從2021年1月開始降到每日600萬桶。

OPEC 俄羅斯 疫情

延伸閱讀

OPEC+達成協議 5月及6月每日減產千萬桶油

憂OPEC+減產不足以抵消需求縮減 油價跌

各國聯手穩定油市 油價大漲

OPEC+商議減產 據稱沙國願日砍400萬桶原油

相關新聞

鮑爾喊話 強力復甦美經濟

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日表示，將動用所有權力「強力、主動且進取地」地幫助美國經濟復甦，暗示將繼續以寬鬆彈藥支持經濟，且Fed又推出總金額2.3兆美元的新一輪刺激方案，以援助中小企業及地方政府，並將買進垃圾債，激勵美股9日早盤漲逾400點。

Fed再祭援助措施 史指創46年最佳單周表現

聯準會(Fed)提供更多有關在新型冠狀病毒大流行中支持經濟的措施，股市上漲，創1974年來最佳單周走勢。

WTO：全球貿易最慘恐衰退3成

新冠肺炎疫情何時結束難料，居家避疫措施重創全球經濟。世界貿易組織（ＷＴＯ）八日發表最新全球貿易預測，在最佳情境下，今年貿易將萎縮百分之十三，比二○○八年全球金融風暴的貿易下滑百分之十二點六更嚴重，在最差的情況下更可能減少百分之三十二，相當於一九二九年到一九三二年大蕭條時期幅度。

各國聯手穩定油市 油價大漲

國際油價九日盤中大漲百分之八，因俄羅斯已表明願意減產每日一百六十萬桶，減產幅度約百分之十五，二十國集團（Ｇ20）也計畫成立特別小組監控穩定油市措施，促使市場更加預期，石油輸出國組織與盟國（ＯＰＥＣ+）九日可望達成減產協議，各國也將聯手穩定油市。

新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢

摩根士丹利執行長高聞感染新冠肺炎，成為華爾街中鏢最大咖人物。據發言人說法，高聞約3週前發病並確診，症狀不嚴重，生病期間都...

全球居家令 重擊連鎖企業

各國為了防堵新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施，對全球連鎖業者獲利的衝擊陸續浮現，星巴克和麥當勞都收回對今年度的財務預測，快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷零售（Fast Retailing）則下修財測，預估今年度營業利益將銳減逾40%。

日本救經濟 擬擴大寬鬆

日本與南韓9日都對經濟前景提出警告，並承諾準備好擴大貨幣寬鬆措施避免經濟步入衰退，南韓央行更將實施規模1.5兆韓元的直接購債操作，加入各國央行量化寬鬆（QE）的行列。

囤貨避疫 好市多3月銷售勁揚

在新冠肺炎疫情威脅下，美國民眾為居家避疫囤積物資，帶動零售巨擘好市多 （Costco）3月銷售勁增，但由於業績成長幅度不如市場預期，好市多股價9日早盤股價跌逾2%。

汽車重鎮愛知縣 將進入緊急狀態

日本愛知縣知事大村秀章已要求，日本中央政府應把愛知縣列入日前宣布的緊急狀態區域之內，並且計劃在10日下午自行宣布愛知縣進入緊急狀態。愛知是全球最大的汽車製造與汽車相關產業的生產重鎮之一，豐田汽車（Toyota）的總部就在此地。

宅經濟 影音串流平台商機熱

影音串流平台搭上新冠肺炎疫情商機，迪士尼串流平台Disney+上線不到半年，全球就累積逾5,000萬名付費訂戶，Netflix的犯罪紀錄片「虎王」（Tiger King）也連續兩周躍居美國地區最多人收看的影集。

新興貨幣貶值風險加劇

新興市場3月外匯存底水位大降，過去十年來外匯存底暴增情況似正接近尾聲，這可能預告未來新興貨幣貶值風險升高。

Google加州台灣海纜 將啟用

華爾街日報報導，美國政府已批准Google啟用連結加州與台灣的海底光纖電纜，但加州連香港的部分則未過關，原因是有國安疑慮。這項決定可能使美中之間的猜疑加深，雙邊關係再添波瀾。台灣業者則看好，此舉將提升台灣在亞洲的資料匯流交換的重要性，更多雲端服務業者可望選擇台灣成為東亞區域中心。

熱門新聞

沈迷電玩20年恐怖模樣曝光 網驚嚇：看起來像外星人

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

好貴的一餐！ 7名中國女留學生吃火鍋遭舉報罰21萬

醫護避疫落跑！義國養老院 87老人遭遺棄、9人慘餓死

比較美中捐贈金額 川普：WHO對美國一點都不公平

印媒讚揚台灣捐口罩等貢獻 批評中國與世衛組織

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。