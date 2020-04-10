快訊

新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢

酒店群聚傳播嚴重，還是大學群聚感染嚇人？

聯準會再加碼救市 標普500指數創下1974年來最佳一周

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed主席鮑爾重申，將傾全力幫助經濟復甦。路透
Fed主席鮑爾重申，將傾全力幫助經濟復甦。路透

美國股市創下1974年以來最大單周漲幅，聯準會（Fed）再祭出緩解冠狀病毒影響的一系列新措施，重點放在援助地方政府和嚴重受創企業，沖淡失業數字大增 的利空。

美股周五逢復活節假期休市一日。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊指數大漲285.80點，至23,719.37點，漲幅1.2%，本周上漲13%。標普500指數上漲39.84點，至2,789.82點，漲幅1.4%，本周累計上漲12%，創出數十年來最大一周漲幅。那斯達克綜合指數上漲62.67點，至8153.58點，漲幅0.8%，本周上漲11%。

美國首次申請失業救濟人數連續三周飆升，Fed宣布一系列新措施，以提供多達2.3兆美元的資金。Fed主席鮑爾重申，將傾全力幫助經濟復甦。此舉緩解就業市場數字慘淡帶來的壓力，上周初請失業金人數連續二周突破600萬。

分析師指出，美股展現韌性，即在於央行官員採取行動為經濟提供史無前例的支持。

此外，美國國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci表示，新冠病毒造成的美國死亡人數可能遠遠少於先前的預測。有跡象表明，美國疫情重災區紐約州的疫情曲線正在趨平，紐約州州長柯莫表示，儘管單日死亡病例再創新高，但入院人數降至200，創此次危機的紀錄新低。

過去一個月受打擊最嚴重的一些類股漲幅居前。

銀行股走高，摩根大通大漲9%，高盛集團漲4.1%。

能源股一度上漲，但收盤下跌，因有關主要產油國減產意願的報導相互矛盾。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey說：「（Fed）買入垃圾債券，太出乎意料了，所以開盤強勁上漲，包括能源股在內的所有遭受重創的類股都大漲。」

防禦類股如地產股和公用事業股上漲超過4%。

迪士尼跳漲3.4%，該公司表示，其Disney+流媒體服務全球付費用戶已超過5,000萬。

Fed 失業 紐約

延伸閱讀

紐約新冠肺炎增799死 連3天創單日新高

各國聯手穩定油市 油價大漲

標普500轉多 專家潑冷水

聯準會擴大刺激經濟 激勵美股早盤漲逾300點

相關新聞

鮑爾喊話 強力復甦美經濟

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日表示，將動用所有權力「強力、主動且進取地」地幫助美國經濟復甦，暗示將繼續以寬鬆彈藥支持經濟，且Fed又推出總金額2.3兆美元的新一輪刺激方案，以援助中小企業及地方政府，並將買進垃圾債，激勵美股9日早盤漲逾400點。

Fed再祭援助措施 史指創46年最佳單周表現

聯準會(Fed)提供更多有關在新型冠狀病毒大流行中支持經濟的措施，股市上漲，創1974年來最佳單周走勢。

WTO：全球貿易最慘恐衰退3成

新冠肺炎疫情何時結束難料，居家避疫措施重創全球經濟。世界貿易組織（ＷＴＯ）八日發表最新全球貿易預測，在最佳情境下，今年貿易將萎縮百分之十三，比二○○八年全球金融風暴的貿易下滑百分之十二點六更嚴重，在最差的情況下更可能減少百分之三十二，相當於一九二九年到一九三二年大蕭條時期幅度。

各國聯手穩定油市 油價大漲

國際油價九日盤中大漲百分之八，因俄羅斯已表明願意減產每日一百六十萬桶，減產幅度約百分之十五，二十國集團（Ｇ20）也計畫成立特別小組監控穩定油市措施，促使市場更加預期，石油輸出國組織與盟國（ＯＰＥＣ+）九日可望達成減產協議，各國也將聯手穩定油市。

新冠肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢

摩根士丹利執行長高聞感染新冠肺炎，成為華爾街中鏢最大咖人物。據發言人說法，高聞約3週前發病並確診，症狀不嚴重，生病期間都...

全球居家令 重擊連鎖企業

各國為了防堵新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施，對全球連鎖業者獲利的衝擊陸續浮現，星巴克和麥當勞都收回對今年度的財務預測，快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷零售（Fast Retailing）則下修財測，預估今年度營業利益將銳減逾40%。

日本救經濟 擬擴大寬鬆

日本與南韓9日都對經濟前景提出警告，並承諾準備好擴大貨幣寬鬆措施避免經濟步入衰退，南韓央行更將實施規模1.5兆韓元的直接購債操作，加入各國央行量化寬鬆（QE）的行列。

囤貨避疫 好市多3月銷售勁揚

在新冠肺炎疫情威脅下，美國民眾為居家避疫囤積物資，帶動零售巨擘好市多 （Costco）3月銷售勁增，但由於業績成長幅度不如市場預期，好市多股價9日早盤股價跌逾2%。

汽車重鎮愛知縣 將進入緊急狀態

日本愛知縣知事大村秀章已要求，日本中央政府應把愛知縣列入日前宣布的緊急狀態區域之內，並且計劃在10日下午自行宣布愛知縣進入緊急狀態。愛知是全球最大的汽車製造與汽車相關產業的生產重鎮之一，豐田汽車（Toyota）的總部就在此地。

宅經濟 影音串流平台商機熱

影音串流平台搭上新冠肺炎疫情商機，迪士尼串流平台Disney+上線不到半年，全球就累積逾5,000萬名付費訂戶，Netflix的犯罪紀錄片「虎王」（Tiger King）也連續兩周躍居美國地區最多人收看的影集。

新興貨幣貶值風險加劇

新興市場3月外匯存底水位大降，過去十年來外匯存底暴增情況似正接近尾聲，這可能預告未來新興貨幣貶值風險升高。

Google加州台灣海纜 將啟用

華爾街日報報導，美國政府已批准Google啟用連結加州與台灣的海底光纖電纜，但加州連香港的部分則未過關，原因是有國安疑慮。這項決定可能使美中之間的猜疑加深，雙邊關係再添波瀾。台灣業者則看好，此舉將提升台灣在亞洲的資料匯流交換的重要性，更多雲端服務業者可望選擇台灣成為東亞區域中心。

熱門新聞

沈迷電玩20年恐怖模樣曝光 網驚嚇：看起來像外星人

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

好貴的一餐！ 7名中國女留學生吃火鍋遭舉報罰21萬

醫護避疫落跑！義國養老院 87老人遭遺棄、9人慘餓死

比較美中捐贈金額 川普：WHO對美國一點都不公平

印媒讚揚台灣捐口罩等貢獻 批評中國與世衛組織

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。