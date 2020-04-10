聯準會再加碼救市 標普500指數創下1974年來最佳一周

美國股市創下1974年以來最大單周漲幅，聯準會（Fed）再祭出緩解冠狀病毒影響的一系列新措施，重點放在援助地方政府和嚴重受創企業，沖淡失業數字大增 的利空。

美股周五逢復活節假期休市一日。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊指數大漲285.80點，至23,719.37點，漲幅1.2%，本周上漲13%。標普500指數上漲39.84點，至2,789.82點，漲幅1.4%，本周累計上漲12%，創出數十年來最大一周漲幅。那斯達克綜合指數上漲62.67點，至8153.58點，漲幅0.8%，本周上漲11%。

美國首次申請失業救濟人數連續三周飆升，Fed宣布一系列新措施，以提供多達2.3兆美元的資金。Fed主席鮑爾重申，將傾全力幫助經濟復甦。此舉緩解就業市場數字慘淡帶來的壓力，上周初請失業金人數連續二周突破600萬。

分析師指出，美股展現韌性，即在於央行官員採取行動為經濟提供史無前例的支持。

此外，美國國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci表示，新冠病毒造成的美國死亡人數可能遠遠少於先前的預測。有跡象表明，美國疫情重災區紐約州的疫情曲線正在趨平，紐約州州長柯莫表示，儘管單日死亡病例再創新高，但入院人數降至200，創此次危機的紀錄新低。

過去一個月受打擊最嚴重的一些類股漲幅居前。

銀行股走高，摩根大通大漲9%，高盛集團漲4.1%。

能源股一度上漲，但收盤下跌，因有關主要產油國減產意願的報導相互矛盾。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey說：「（Fed）買入垃圾債券，太出乎意料了，所以開盤強勁上漲，包括能源股在內的所有遭受重創的類股都大漲。」

防禦類股如地產股和公用事業股上漲超過4%。

迪士尼跳漲3.4%，該公司表示，其Disney+流媒體服務全球付費用戶已超過5,000萬。