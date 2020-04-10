Fed再祭援助措施 史指創46年最佳單周表現

聯準會(Fed)提供更多有關在新型冠狀病毒大流行中支持經濟的措施，股市上漲，創1974年來最佳單周走勢。

道瓊工業平均指數上揚285.8點或1.22%收2萬3719.37點。史坦普500指數上漲39.84點或1.45%收2789.82點。那斯達克綜合指數上漲62.67點或0.77%收8153.58點。由於受難日，美股10日將休市。

主要平均股指本周漲可觀。史指上漲12.1%，為1974年上漲14%以來最佳單周表現。那指上漲10.6%，為2009年來最佳單周。道指上漲逾12%。

美國銀行財富管理(US Bank Wealth Management)首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)說：「本周股市表現強勁，理由可能很充分。」「許多股票被普遍認為超賣，然後加上Fed和財政部提供的政策援助。」

他說，「這顯然有助於改善市場情緒，但是當新冠疫情不知會持續多久時，我們仍然很難過分看多。」

Fed公布一系列新措施，包括針對中小企業的貸款，總額將高達2.3兆元；同時還提供有關購買投資級和垃圾債券計畫的更多細節。

這項聲明足以抵銷申請失業救濟金人數的再次大幅增加。上周超過600萬美國人申請失業救濟，高於經濟學者預計的500萬。前兩個記錄分別為660萬和330萬。

華爾街本周大漲，也源自人們對新冠病毒疫情的改善寄予厚望。最近幾天，全球每日新增確診病例有所減少，在美國紐約州，與病毒有關的住院率也有所下降。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，美國經濟可能會在5月重新開放。但有些人認為，股票現在已經表現過頭，投資人應謹慎行事。

摩根大通上漲9.05%，領漲道指。道氏公司上漲5.12%，高盛走升4.13%。金融股在史指中表現最佳，上漲逾5%。

在9日反彈後，道指較3月低點上漲27%，但今年來仍下跌16.9%。

Quadratic Capital投資長戴維斯(Nancy Davis)說，「股市現在處於非常不確定的時刻。新冠病毒對未來獲利的影響尚待確定，我們還沒走出困境。」