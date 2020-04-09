美餐飲外送業者不同命 幾家歡樂幾家愁

新冠疫情在美國延燒的此刻，一般認為，消費者避免出門上餐館，可能讓美食外送業者生意興隆、日進斗金。但事實上，業者也有苦水要吐，且生意呈現幾家歡樂幾家愁的景況。

華爾街日報報導，美國美食外送平台如DoorDash、Grubhub和Uber Eats過去六個月來都面臨挑戰，包括合作的餐廳要求降低抽成、外送員要求更多福利，以及投資人關切焦點從拚市占轉向獲利穩定。今年疫情來襲，更平添更多路障：許多外送員因害怕染疫接單意願降低，餐飲業者也更無力支付肥厚的佣金。

不過，從事美食外送的股票上市公司過去九個月來歷經重大賣壓後，近來股價已有起色，顯示投資人預期居家避疫會導致訂單湧入。

SafeGraph的數據顯示，美國3月初生鮮超市客流量銳增，反映民眾在封鎖令發布前一窩蜂湧入賣場搶購物資。在那段期間，根據Edison Trends的資料，美國餐飲外送支出逐周下滑；但隨著愈來愈多州和地方政府建議保持社交距離，到3月下旬，美國四大美食外送業者的營收合計躍增10%，同時生鮮超市客流量則下滑。

但有些外送平台的表現比同業佳。Edison Trends的數據顯示，在止於3月22日的當周，叫Uber Eats和DoorDash外送的支出分別較前一周銳增24%和10%。同時，Grubhub平台上的支出在3月上半月則逐周走下坡，而且至今尚未回升。

德意志銀行分析師團隊指出，居家避疫令帶給Grubhub的利益較同業少，因為疫情重災區紐約市不巧正是Grubhub的重要市場；而且，Grubhub平常處理大量的企業客戶訂餐，但在愈來愈多企業下令員工在家上班後，這部分的生意也大受影響。

對照下，另一外送平台DoorDash最近股價表現強勢，可能反映該公司在郊區市場很強，而來自郊區的訂單通常比都會區的訂單金額大。

RBC分析師Mark Mahaney說，Uber的營收重心從Rides轉向Eats，可能造成近期獲利能力下降，但他預期日後會隨封鎖令放寬而好轉。Uber上月也表示，已在新冠危機期間祭出促銷活動，設法吸引新訂單。