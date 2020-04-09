美國空運旅客數屢創新低 單日竟跌破十萬人

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
新冠肺炎疫情導致美國航空旅客數銳減。歐新社
新冠肺炎疫情導致美國航空旅客數銳減。歐新社

由於新冠肺炎疫情肆虐，過去三周美國航空旅客人次幾乎每天都改寫新低，7日旅客人數更跌破十萬人。

美國運輸安全局（TSA）表示，7日僅97,130名旅客通過美國各機場安檢門，且該數據涵蓋機場員工與機組人員，因此實際旅客人數更低。TSA發言人豪威爾推文說，7日旅客總人數比全美部分大型機場繁忙夏季單日旅客量還少。

根據TSA編制的數據，3月16日以來，除了兩日以外，願意搭機的旅客每天都下滑。美國在16日有130萬名旅客，比去年同期減少47%。

觀察航空業趨勢的專家表示，自民航業於1960年代初進入噴射機時代以來，從未見過旅客量如此穩定且持續地下滑，如今旅客數已比一年前少95%。

美國航空業在2001年發生911恐攻事件後，旅客人數曾有數日降至零，之後航空業不景氣也維持數月。然而，引發政府下令民眾普遍居家隔離的新冠肺炎，目前造成的衝擊比恐怖恐擊還長遠。

新冠肺炎 機場

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