全球經濟產值將因疫情損失逾5兆美元 超過日本一年GDP

花旗、摩根大通等華爾街銀行業者示警，新冠肺炎疫情未來兩年將導致全球經濟產值損失逾5兆美元，損失的規模超過日本全年國內生產毛額（GDP），且全球經濟產值可能至少需到2022年才會回到疫情爆發前的水準。

彭博資訊報導，花旗預估疫情將使全球經濟產值損失5兆美元左右。花旗首席經濟學家曼恩表示，疫情的發展趨勢相當重要，若疫情朝正面發展，將提振企業與求職者的信心，這將成為2020年下半年和2021年全年的關鍵因素。」

摩根大通經濟學家預測，到明年底疫情將導致全球經濟產值損失5.5兆美元，逼近全球GDP的8%，且光已開發國家的損失，就能與2008-2009年和1974-1975年的經濟衰退相提並論。

摩根士丹利認為，儘管各國積極因應疫情，但已開發國家仍可能需等到2021年第3季經濟才會重回疫情爆發前的水準。

德意志銀行則表示，在成本持續攀升和恐慌效應的情況下，美國和歐盟經濟體在2021年結束前，GDP的規模將比疫情爆發前的預估值縮水1兆美元。

儘管經濟學家預估全球經濟走下坡的情況不會持續太久，但各大經濟體仍需要時間彌補損失。即使各國祭出史無前例的貨幣和財政刺激措施，全球GDP恐難以在2022年前恢復疫情前的水準。

世界貿易組織（WTO）8日表示，疫情將導致國際貿易量進一步萎縮，降幅超越二戰以來任何一個時期。國際貨幣基金（IMF）則預定下周公布最新全球經濟預測。