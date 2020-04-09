快訊

葉匡時晚間突擊酒店 小姐尖叫落荒而逃

台東神秘巨響 應為中科院試射飛彈

鮑爾強調將全力協助經濟復甦 美股漲逾400點

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日在視訊會議上表示，Fed承諾將動用所有力量，「強力、主動且進取地」協助國家從新冠肺炎的災難中復甦。美股道瓊工業指數9日早盤漲幅擴大，漲逾400點。

鮑爾在書面聲明中表示，「我們正在執行的多項支持信用流通計畫，主要是依靠非尋常情況下能夠運用的緊急貸款權力。我們將繼續強力、主動且進取地運用這 些權力，直到我們深信正穩健走在復甦之路上為止」。但他也釐清Fed只有借錢、沒有發錢的權力。

鮑爾9日宣布總額達2.3兆美元的新紓困計畫，其中6,000億美元用於企業貸款，5,000億美元直接購買各州及地方政府的短期債券及證券。

他對經濟復甦展望樂觀，預料現行的管制措施一旦解除後便能實現。他表示，「一旦疫情獲得控制，企業重新開張，人們重回工作崗位時，我們有一切的理由相信經濟反彈一旦槍，將能夠非常熱絡」。

他並對政府部門喊話，表示「對受疫情打擊最重者提供直接的財務支援這項關鍵性任務，將落在民選官員們身上；他們能用租稅與支出的權力，來決定我們的集體資源應用在何處」。

他並強調，Fed的行動是源自於「借貸權力，而非支出權力；Fed無權送錢給特定的受益者」。

Fed 鮑爾 疫情

延伸閱讀

聯準會擴大刺激經濟 激勵美股早盤漲逾300點

相關新聞

法國政府補助企業放無薪假 預計花費逾200億歐元

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延，法國勞動部長裴尼柯今天表示，法國政府補助企業放無薪假的計畫將...

印度實施全國封鎖令 導致石油需求銳減70%

印度煉油廠主管表示，印度實施全球規模最大的封鎖措施，已使這個石油第三大消費國的石油需求銳減多達70%。

漢莎航空CEO：新冠肺炎疫情衝擊 導致每小時損失100萬歐元

德國漢莎（Lufthansa）航空執行長Carsten Spohr透過視訊告訴員工，受到新冠肺炎疫情衝擊，公司每小時損失...

美國失業潮兇猛 再添660萬人申請救濟金

美國就業市場在武漢肺炎肆虐下崩壞，最新數據顯示，上週660萬人初次申請失業給付，3週來累計超過1600萬人。民眾生計出現...

樂施會：新冠肺炎恐致5億人陷於貧窮

新冠肺炎在全球造成逾150萬人確診，超過9萬人死亡，許多行業營運大受衝擊。非政府組織樂施會（Oxfam）9日指出，這波疫...

聯準會擴大刺激經濟 激勵美股早盤漲逾300點

由於聯準會推出新的刺激經濟計畫與相關細節，抵銷美國上周首度申領失業給付人數高於預期的衝擊，帶動美股9日開盤上漲，道瓊工業...

Zoom安全漏洞惹議 CEO袁征直播道歉

美國當地時間8日，針對視訊軟體Zoom應用的一系列安全漏洞問題，Zoom首席執行官袁征在YouTube直播中道歉並表示，...

難躲疫外！富比世全球富豪榜出爐 1062人財富縮水

美國富比世（Forbes）公布2020全球富豪榜，網路零售商亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）連續第3年榮登榜首。不過新冠肺炎疫情影響下，今年富豪榜少了226人，僅2095人上榜；全球億萬富豪身價達8兆美元，比2019年下滑7000億美元。

印度民眾忙囤貨 使這名超市億萬富豪身價暴增

在新冠肺炎疫情擾亂全球市場之際，印度超市大亨達瑪尼（Radhakishan Damani）的個人資產淨值增幅領先其他印度...

WTO：新冠肺炎帶來全球貿易寒冬 堪比大蕭條

新冠肺炎疫情何時結束難料，世界貿易組織（WTO）8日發表最新全球貿易預測，在最佳情境下，今年貿易將萎縮13%，比2008年全球金融風暴的貿易下滑12.6%更嚴重，在最差的情況下更可能減少32%，相當於1929年到1932年大蕭條時期幅度。

窮國更窮！疫情恐全球半數人陷貧困

英國樂施會（Oxfam）警告，除非採取緊急行動協助經濟受到新冠肺炎疫情衝擊的貧窮國家，陷入貧窮的人口將增加5億多人。

宏都拉斯延長宵禁抗疫 計畫利用閒置土地確保糧食供應

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）7日表示，將干預農業，鼓勵在閒置土地種植穀物、蔬菜、...

熱門新聞

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

沈迷電玩20年恐怖模樣曝光 網驚嚇：看起來像外星人

譚德塞反擊川普：不想看到更多屍袋 就不要把疫情政治化

好貴的一餐！ 7名中國女留學生吃火鍋遭舉報罰21萬

比較美中捐贈金額 川普：WHO對美國一點都不公平

桑德斯退選 拜登篤定代表民主黨對決川普

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。