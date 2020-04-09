鮑爾強調將全力協助經濟復甦 美股漲逾400點

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日在視訊會議上表示，Fed承諾將動用所有力量，「強力、主動且進取地」協助國家從新冠肺炎的災難中復甦。美股道瓊工業指數9日早盤漲幅擴大，漲逾400點。

鮑爾在書面聲明中表示，「我們正在執行的多項支持信用流通計畫，主要是依靠非尋常情況下能夠運用的緊急貸款權力。我們將繼續強力、主動且進取地運用這 些權力，直到我們深信正穩健走在復甦之路上為止」。但他也釐清Fed只有借錢、沒有發錢的權力。

鮑爾9日宣布總額達2.3兆美元的新紓困計畫，其中6,000億美元用於企業貸款，5,000億美元直接購買各州及地方政府的短期債券及證券。

他對經濟復甦展望樂觀，預料現行的管制措施一旦解除後便能實現。他表示，「一旦疫情獲得控制，企業重新開張，人們重回工作崗位時，我們有一切的理由相信經濟反彈一旦槍，將能夠非常熱絡」。

他並對政府部門喊話，表示「對受疫情打擊最重者提供直接的財務支援這項關鍵性任務，將落在民選官員們身上；他們能用租稅與支出的權力，來決定我們的集體資源應用在何處」。

他並強調，Fed的行動是源自於「借貸權力，而非支出權力；Fed無權送錢給特定的受益者」。