聯準會擴大刺激經濟 激勵美股早盤漲逾300點
由於聯準會推出新的刺激經濟計畫與相關細節，抵銷美國上周首度申領失業給付人數高於預期的衝擊，帶動美股9日開盤上漲，道瓊工業指數上揚302.76點（漲幅1.29%），標普500指數上漲1.11%，那斯達克指數也漲0.87%。
聯準會9日公布「中小企業貸款計畫」的細節，整體規模上看2.3兆美元，將針對去年員工數在一萬人以下、或年營收少於25億美元的企業提供貸款。聯準會主席鮑爾9日稍晚將發表談話。
美國最新一周（4月4日止）首度申領失業給付的人數高達661萬人，雖比前周修正後的686.7萬人略減，但遠高於經濟學者預估的550萬人，主因是在疫情威脅下，更多州政府下令居民居家避疫，以及眾多受理申請單位仍在繼續工作。
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