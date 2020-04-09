微軟雙螢幕電腦Surface Neo 傳將延到明年再推出

科技新聞網站ZDNet和CNBC報導，微軟搭載新版作業系統Windows 10X的雙螢幕個人電腦Surface Neo，將不會如期於原先計劃的今年年終購物季期間推出。微軟據悉已把重心轉向要讓Windows 10X也能在筆電等單螢幕裝置上，順利運作。

消息人士指出，微軟產品長Panos Panay已在8日告知部分團隊成員，微軟將不會在今年內推出Surface Neo。同時，微軟也不會讓其他第三方廠商生產、搭載Windows 10X的雙螢幕裝置，在今年底前出貨。

微軟新的優先要務是要先讓Windows 10X裝載到單螢幕裝置，包括二合一筆電和傳統的掀蓋式筆電。雖然微軟官員曾公開表示，Windows 10X只適用於雙螢幕裝置，但該公司私底下已推動讓Windows 10X也能在單螢幕裝置運作。

ZDNet報導，微軟並未提到要讓雙螢幕Android手機Surface Duo，也延後推出。