難躲疫外！富比世全球富豪榜出爐 1062人財富縮水

美國富比世（Forbes）公布2020全球富豪榜，網路零售商亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）連續第3年榮登榜首。不過新冠肺炎疫情影響下，今年富豪榜少了226人，僅2095人上榜；全球億萬富豪身價達8兆美元，比2019年下滑7000億美元。

亞馬遜執行長貝佐斯連續第3年榮登全球首富，淨資產達1130億美元，即使他去年夏天已根據離婚協議，把手中價值約360億美元的亞馬遜股票分給前妻瑪肯西（MacKenzie Bezos）。

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）排名第2；全球最大時尚精品品牌酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）老闆阿爾諾（Bernard Arnault）排第3；「股神」巴菲特（Warren Buffett）第4；美國甲骨文集團（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）第5。

全球最富有女性是美國連鎖賣場沃爾瑪公司（Walmart）的艾莉絲‧華爾頓（Alice Walton），身價544億美元，排名第9。

綜合媒體報導，全球股市慘跌，投資人荷包大失血。全球富豪榜的有錢人也免不了受到新冠病毒影響，仍留榜單的人士當中，有1062人的財富比去年縮水。

川普身家單月蒸發10億

以美國總統川普為例，「富比世」7日公布的數據就估算其淨資產在一個月時間內蒸發了10億美元，總身價下降到了只有21億美元。

不過亞洲富豪榜首兩位由科網公司領袖包辦。阿里巴巴創辦人馬雲身家不跌反升，增加至388億美元，與騰訊主席馬化騰分別排第17和第20。

「富比世」2月時公布香港富豪榜，由恆地創辦人李兆基超越長和資深顧問李嘉誠，成為香港首富。

Zoom因疫得福首次進榜

比較特別的是，視訊會議軟體業者Zoom執行長袁征首次進榜，主因為人們因新冠肺炎疫情而待在家裡，但仍透過視訊平台保持聯繫，使Zoom一砲而紅。

Zoom在去年4月掛牌上市。根據Business Insider，該業者截至7日市值為310億美元。如今Zoom已成為視訊通話服務的首選，美國民眾運用Zoom來舉辦線上生日派對、電影之夜及商務會議。

在美國政府實施居家防疫令前，Zoom的股價就已大漲。在美國地方首長實施移動限制令的情況下，約有90%的美國民眾居家避疫，以遏止疫情擴散。