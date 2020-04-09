快訊

檢驗量超過8千多件 長庚醫檢師：半夜急召壓力最大

19位高三生滯留境外 招聯會：「不可抗力因素」免面試

難躲疫外！富比世全球富豪榜出爐 1062人財富縮水

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電

美國富比世（Forbes）公布2020全球富豪榜，網路零售商亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）連續第3年榮登榜首。不過新冠肺炎疫情影響下，今年富豪榜少了226人，僅2095人上榜；全球億萬富豪身價達8兆美元，比2019年下滑7000億美元。

亞馬遜執行長貝佐斯連續第3年榮登全球首富，淨資產達1130億美元，即使他去年夏天已根據離婚協議，把手中價值約360億美元的亞馬遜股票分給前妻瑪肯西（MacKenzie Bezos）。

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）排名第2；全球最大時尚精品品牌酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）老闆阿爾諾（Bernard Arnault）排第3；「股神」巴菲特（Warren Buffett）第4；美國甲骨文集團（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）第5。

全球最富有女性是美國連鎖賣場沃爾瑪公司（Walmart）的艾莉絲‧華爾頓（Alice Walton），身價544億美元，排名第9。

綜合媒體報導，全球股市慘跌，投資人荷包大失血。全球富豪榜的有錢人也免不了受到新冠病毒影響，仍留榜單的人士當中，有1062人的財富比去年縮水。

川普身家單月蒸發10億

以美國總統川普為例，「富比世」7日公布的數據就估算其淨資產在一個月時間內蒸發了10億美元，總身價下降到了只有21億美元。

不過亞洲富豪榜首兩位由科網公司領袖包辦。阿里巴巴創辦人馬雲身家不跌反升，增加至388億美元，與騰訊主席馬化騰分別排第17和第20。

「富比世」2月時公布香港富豪榜，由恆地創辦人李兆基超越長和資深顧問李嘉誠，成為香港首富。

Zoom因疫得福首次進榜

比較特別的是，視訊會議軟體業者Zoom執行長袁征首次進榜，主因為人們因新冠肺炎疫情而待在家裡，但仍透過視訊平台保持聯繫，使Zoom一砲而紅。

Zoom在去年4月掛牌上市。根據Business Insider，該業者截至7日市值為310億美元。如今Zoom已成為視訊通話服務的首選，美國民眾運用Zoom來舉辦線上生日派對、電影之夜及商務會議。

在美國政府實施居家防疫令前，Zoom的股價就已大漲。在美國地方首長實施移動限制令的情況下，約有90%的美國民眾居家避疫，以遏止疫情擴散。

新冠肺炎 疫情 富比世

延伸閱讀

富比世2020富豪榜 貝佐斯連3年登冠

貝佐斯精準出手賣在高點 逾3億美元免遭股災吞沒

貝佐斯的百億美元「地球基金」暗藏首富政治智慧

貝佐斯抗暖化 豪捐3,000億

相關新聞

Zoom安全漏洞惹議 CEO袁征直播道歉

美國當地時間8日，針對視訊軟體Zoom應用的一系列安全漏洞問題，Zoom首席執行官袁征在YouTube直播中道歉並表示，...

漢莎航空CEO：新冠肺炎疫情衝擊 導致每小時損失100萬歐元

德國漢莎（Lufthansa）航空執行長Carsten Spohr透過視訊告訴員工，受到新冠肺炎疫情衝擊，公司每小時損失...

難躲疫外！富比世全球富豪榜出爐 1062人財富縮水

美國富比世（Forbes）公布2020全球富豪榜，網路零售商亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）連續第3年榮登榜首。不過新冠肺炎疫情影響下，今年富豪榜少了226人，僅2095人上榜；全球億萬富豪身價達8兆美元，比2019年下滑7000億美元。

印度民眾忙囤貨 使這名超市億萬富豪身價暴增

在新冠肺炎疫情擾亂全球市場之際，印度超市大亨達瑪尼（Radhakishan Damani）的個人資產淨值增幅領先其他印度...

WTO：新冠肺炎帶來全球貿易寒冬 堪比大蕭條

新冠肺炎疫情何時結束難料，世界貿易組織（WTO）8日發表最新全球貿易預測，在最佳情境下，今年貿易將萎縮13%，比2008年全球金融風暴的貿易下滑12.6%更嚴重，在最差的情況下更可能減少32%，相當於1929年到1932年大蕭條時期幅度。

窮國更窮！疫情恐全球半數人陷貧困

英國樂施會（Oxfam）警告，除非採取緊急行動協助經濟受到新冠肺炎疫情衝擊的貧窮國家，陷入貧窮的人口將增加5億多人。

宏都拉斯延長宵禁抗疫 計畫利用閒置土地確保糧食供應

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）7日表示，將干預農業，鼓勵在閒置土地種植穀物、蔬菜、...

疫情衝擊全球經濟 聯準會不斷出手救市

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟前景未明，國際上各大機構以及投資銀行紛紛調降全球經濟的預估，聯準會更不斷出手救市。

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

國際油價8日尾盤走強，9日早盤開高，因市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+)

道瓊收漲近780點 標普500指數重回多頭領域

美國股市8日收盤大漲，道瓊指數上漲近780點，標普500指數也重新回到技術性多頭市場領域，原因是有跡象顯示美國新冠疫情已...

桑德斯退選、疫情樂觀 道瓊反彈780點

參議員桑德斯(Bernie Sanders)宣布退出總統大選，讓華爾街在新冠病毒引發的經濟危機之際緩解了一些政治擔憂，股市大漲。

全球GDP成長 花旗砍到-1.6％

新冠肺炎疫情衝擊基本消費，全球經濟停擺，今年將進入衰退。花旗銀行昨（8）日公布最新經濟預測，大幅調整今年全球GDP預期，從2.5％大幅度下修至負1.6％，貼近惠譽信評預測的全球GDP衰退1.9％，對中國大陸GDP預期為1.6％，對於其他地區，花旗集團也下調成長預測，包括已開發國家為-3.6%，新興市場為1.1%，美國為-0.5%及歐洲為-8.4%。

熱門新聞

譚德塞反擊川普：不想看到更多屍袋 就不要把疫情政治化

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

沈迷電玩20年恐怖模樣曝光 網驚嚇：看起來像外星人

好貴的一餐！ 7名中國女留學生吃火鍋遭舉報罰21萬

Zoom創辦人身價暴漲 當年因英文爛辦美簽被拒八次

比較美中捐贈金額 川普：WHO對美國一點都不公平

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。