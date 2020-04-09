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印度民眾忙囤貨 使這名超市億萬富豪身價暴增

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
印度民眾在封鎖期間持續搶購和囤貨，從而推升零售銷售大增，幫助Avenue在股市動盪時成為絕佳的避風港。路透
印度民眾在封鎖期間持續搶購和囤貨，從而推升零售銷售大增，幫助Avenue在股市動盪時成為絕佳的避風港。路透

新冠肺炎疫情擾亂全球市場之際，印度超市大亨達瑪尼（Radhakishan Damani）的個人資產淨值增幅領先其他印度富豪，受惠於數百萬印度民眾囤積日用品。

掌握印度超市集團Avenue Supermarts的達瑪尼，他的個人淨值在今年來大增近11%至107億美元，增幅超過彭博億萬富豪指數追蹤的其他11名印度億萬富豪。Avenue的股價自今年來已大漲24%；該公司的股票幾乎是達瑪尼個人淨值的所有財富來源。

達瑪尼的身家水漲船高，正逢肺炎疫情衝擊股市，導致信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）和銀行家柯塔克（Uday Kotak）兩位印度富豪的個人淨值分別損失逾25%，因投資人擔憂疫情將衝擊經濟成長。

在印度政府決定採取封鎖措施三周，要求13億國人待在家之後，以物美價廉出名的連鎖超市品牌Avenue，就因民眾搶購家庭必需品而受惠。

孟買投資顧問公司Kris董事凱瑞瓦爾表示，民眾在封鎖期間持續搶購和囤貨，從而推升零售銷售大增，幫助Avenue在股市動盪時成為絕佳的避風港。「這家連鎖超市特有的物美價廉模式和選擇開設在購物中心附近等因素，也有助安度當前的情勢。」

印度 疫情 新冠肺炎

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