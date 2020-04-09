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Zoom強調將以最高資安標準營運 請來臉書前主管當顧問

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
新冠病毒防疫禁足期間，住在美國馬里蘭州波多馬克的猶太裔Rabbi Haim Ovadia利用Zoom的視訊會議平台，領導一個32人的猶太祈禱班。 美聯社
新冠病毒防疫禁足期間，住在美國馬里蘭州波多馬克的猶太裔Rabbi Haim Ovadia利用Zoom的視訊會議平台，領導一個32人的猶太祈禱班。 美聯社

視訊通訊公司Zoom的視訊會議平台在爆紅後，近期引發資訊安全疑慮。對此，執行長袁征強調Zoom會符合最高的安全標準，讓用戶放心使用。

路透也報導，Zoom已經聘請前臉書安全主管Alex Stamos為安全與隱私保護問題擔任顧問。由於安全有問題，Google周三（8日）在筆電作業系統中禁用Zoom的電腦桌面版本。

目前台灣和德國已經對使用Zoom平台做出限制，特斯拉創辦人馬斯克的火箭公司SpaceX也因安全問題禁止員工使用此平台開會。

彭博資訊說，Zoom準備推出名叫「安全」（Security）的功能，可以把所有的隱私設定都調到最高等級，包括可為會議設定密碼，建立等候室令會議主持人必須過濾與會者等等。視訊電話和網路研討會會議室也會強化加密。

袁征說：「跟同業比，Zoom是安全的。我們立志做得更好，把自己定位在最高的安全與隱私保護標準之上。」

Zoom

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