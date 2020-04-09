快訊

直播／新增1本土病例為案322台師大生確診室友 累計總數380例

專訪／義務職廣封諸侯？江啟臣：沒領錢自帶助理、便當 這叫無價

宏都拉斯延長宵禁抗疫 計畫利用閒置土地確保糧食供應

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
宏都拉斯總統葉南德茲（前）。法新社
宏都拉斯總統葉南德茲（前）。法新社

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）7日表示，將干預農業，鼓勵在閒置土地種植穀物、蔬菜、水果，確保新冠肺炎疫情中的糧食供應無虞。

他說，將傳達指示至農業部及農業與土地研究單位，找出閒置土地，並指導地主種植糧食作物以供應國內市場。

葉南德茲在電視演說裡表示，「這項糧食安全計畫將會確保所有國民的餐桌上都有食物。如此一來，危機結束後，我們不會出現飢荒」。

他沒有透露計畫細節，官方命令也尚未發布。葉南德茲表示，地主將因種植糧食獲得公平報酬。

宏都拉斯目前已有343人感染新冠肺炎，23人喪生。為防止病毒擴散，宏國已在三周前實施宵禁，8日又宣布，宵禁將延長實施到19日。

新冠肺炎 宵禁 宏都拉斯

延伸閱讀

抗疫紓困 北市針對地方稅減稅金額主動降稅約7000萬

台史友好 我捐史瓦帝尼6萬片口罩抗疫

習近平：做好長期時間應對外部環境變化準備

泰國近兩日疫情稍緩 官員：實施宵禁產生效果

相關新聞

桑德斯退選、疫情樂觀 道瓊反彈780點

參議員桑德斯(Bernie Sanders)宣布退出總統大選，讓華爾街在新冠病毒引發的經濟危機之際緩解了一些政治擔憂，股市大漲。

疫情衝擊全球經濟 聯準會不斷出手救市

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟前景未明，國際上各大機構以及投資銀行紛紛調降全球經濟的預估，聯準會更不斷出手救市。

宏都拉斯延長宵禁抗疫 計畫利用閒置土地確保糧食供應

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）7日表示，將干預農業，鼓勵在閒置土地種植穀物、蔬菜、...

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

國際油價8日尾盤走強，9日早盤開高，因市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+)

道瓊收漲近780點 標普500指數重回多頭領域

美國股市8日收盤大漲，道瓊指數上漲近780點，標普500指數也重新回到技術性多頭市場領域，原因是有跡象顯示美國新冠疫情已...

全球GDP成長 花旗砍到-1.6％

新冠肺炎疫情衝擊基本消費，全球經濟停擺，今年將進入衰退。花旗銀行昨（8）日公布最新經濟預測，大幅調整今年全球GDP預期，從2.5％大幅度下修至負1.6％，貼近惠譽信評預測的全球GDP衰退1.9％，對中國大陸GDP預期為1.6％，對於其他地區，花旗集團也下調成長預測，包括已開發國家為-3.6%，新興市場為1.1%，美國為-0.5%及歐洲為-8.4%。

3月數據預示 全球陷深度衰退

世界各地陸續出現的資料顯示，全球經濟開始全面潰散，舉凡貿易量縮水、商業投資減緩、消費者的畏縮不前和失業人數激增，幾乎沒有任何產業能倖免。這些證據象徵著三月是全球陷入深度衰退的開始。

一鳴驚人 Zoom執行長袁征首進全球富豪榜

美國富比世雜誌（Forbes）7日公布2020年全球富豪榜，視訊會議軟體業者Zoom執行長袁征首次進榜，主因為人們因新冠...

三大理由 瑞幸醜聞阻斷其他陸企赴美上市路

瑞幸咖啡（Luckin Coffee）驚爆營收灌水的會計醜聞，雖不是中國大陸企業財報造假頭一遭，卻可能對其他陸企關上在美...

疫情減緩希望升高！美股開高 道瓊上漲200點

美股周三開盤上揚，道瓊指數一度上漲200點或1%，主因市場對新冠疫情減緩的預期升高。標普500指數開盤一度上漲0.9%...

WTO：新冠肺炎疫情將使今年貿易量銳減達32%

世界貿易組織（WTO）8日表示，新冠肺炎疫情將使今年全球貿易大幅萎縮，在最差的情況可能減少32%。

Zoom創辦人身價暴漲 當年因英文爛辦美簽被拒八次

新冠肺炎疫情蔓延，多數人被迫在家辦公，視頻會議平台Zoom的全球用戶在過去三個月翻20倍。Zoom創辦人、CEO袁征，現年50歲，曾申請美國簽證被拒八次，從移民工程師變身矽谷億萬富翁...

熱門新聞

譚德塞反擊川普：不想看到更多屍袋 就不要把疫情政治化

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

Zoom創辦人身價暴漲 當年因英文爛辦美簽被拒八次

好貴的一餐！ 7名中國女留學生吃火鍋遭舉報罰21萬

比較美中捐贈金額 川普：WHO對美國一點都不公平

桑德斯退選 拜登篤定代表民主黨對決川普

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。