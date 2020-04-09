宏都拉斯延長宵禁抗疫 計畫利用閒置土地確保糧食供應
宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）7日表示，將干預農業，鼓勵在閒置土地種植穀物、蔬菜、水果，確保新冠肺炎疫情中的糧食供應無虞。
他說，將傳達指示至農業部及農業與土地研究單位，找出閒置土地，並指導地主種植糧食作物以供應國內市場。
葉南德茲在電視演說裡表示，「這項糧食安全計畫將會確保所有國民的餐桌上都有食物。如此一來，危機結束後，我們不會出現飢荒」。
他沒有透露計畫細節，官方命令也尚未發布。葉南德茲表示，地主將因種植糧食獲得公平報酬。
宏都拉斯目前已有343人感染新冠肺炎，23人喪生。為防止病毒擴散，宏國已在三周前實施宵禁，8日又宣布，宵禁將延長實施到19日。
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