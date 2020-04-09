庫克將親自召開全公司線上會議 疫情中為員工打氣

蘋果周三（8日）通知員工，將在這個月稍後舉行一場全公司參與的網路虛擬會議，由執行長庫克帶領的高階主管團隊會回答員工問題，讓因新冠病毒疫情在家工作的員工能提出遭遇的問題、挑戰，並分享經驗。

給員工的通知請大家在11日之前提交問題，確切會議日期還沒宣布。

新冠病毒疫情爆發後，蘋果快速接納「在家工作」這種原本排斥的文化。蘋果在遭逢此變之前，由於公司尚未公開的產品相關資料需要高度保密，長期以來遠距工作不太可行。

因應疫情實施在家工作後，蘋果一直重視協助身為父母的員工適應，為他們提供不同工作選擇彈性以支援其調整行事日程。資深副總裁Deirdre O'Brien說：「許多身為父母的員工努力在工作與孩子在家學習之間取得平衡。」她希望開會時，大家能公開地討論自己如何因應這些新挑戰。