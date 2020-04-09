Zoom回應隱私疑慮 延攬臉書前安全長為顧問

迅速成長的視訊會議軟體Zoom安全與隱私引發疑慮，全球掀起抵制潮之際，Zoom今天宣布延攬臉書（Facebook）前安全長史塔莫斯（Alex Stamos）擔任顧問。

Zoom爆出資安漏洞引發全球疑慮，今天連Alphabet公司旗下的谷歌（Google）也禁止公司筆電使用Zoom桌機軟體。

美國加州柏克萊高中（Berkeley High School）表示，一名「滿口種族歧視辱罵言詞的裸體成年男性」，侵入有密碼保護的Zoom會議之後，校方已暫停使用這個app。

台灣和德國都已限制Zoom的使用，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX也因安全疑慮禁用。

儘管Zoom因缺乏端對端加密、資訊分流至中國，以及「zoom轟炸」（zoombombing）駭客擾亂會議進行等資安疑慮，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，使用量仍節節升高。