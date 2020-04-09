快訊

志村健真實遺產數字曝光 遺產誰繼承大哥回應了

因疫情無薪停職 昔月薪9萬飛機技師改當空調清洗工謀生

Zoom回應隱私疑慮 延攬臉書前安全長為顧問

中央社 / 聖荷西8日綜合外電報導

迅速成長的視訊會議軟體Zoom安全與隱私引發疑慮，全球掀起抵制潮之際，Zoom今天宣布延攬臉書（Facebook）前安全長史塔莫斯（Alex Stamos）擔任顧問。

Zoom爆出資安漏洞引發全球疑慮，今天連Alphabet公司旗下的谷歌（Google）也禁止公司筆電使用Zoom桌機軟體。

美國加州柏克萊高中（Berkeley High School）表示，一名「滿口種族歧視辱罵言詞的裸體成年男性」，侵入有密碼保護的Zoom會議之後，校方已暫停使用這個app。

台灣和德國都已限制Zoom的使用，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX也因安全疑慮禁用。

儘管Zoom因缺乏端對端加密、資訊分流至中國，以及「zoom轟炸」（zoombombing）駭客擾亂會議進行等資安疑慮，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，使用量仍節節升高。

資安 Zoom

延伸閱讀

馬斯克對手破產 軟銀股票應聲跌10%

強哥又有新證據 前妻安柏赫德早就外遇馬斯克

新冠肺炎肆虐 馬斯克在中國掃購呼吸器運回美國

特斯拉和SpaceX正在製造呼吸器！福斯、BMW也將加入產線

相關新聞

桑德斯退選、疫情樂觀 道瓊反彈780點

參議員桑德斯(Bernie Sanders)宣布退出總統大選，讓華爾街在新冠病毒引發的經濟危機之際緩解了一些政治擔憂，股市大漲。

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

國際油價8日尾盤走強，9日早盤開高，因市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+)

道瓊收漲近780點 標普500指數重回多頭領域

美國股市8日收盤大漲，道瓊指數上漲近780點，標普500指數也重新回到技術性多頭市場領域，原因是有跡象顯示美國新冠疫情已...

全球GDP成長 花旗砍到-1.6％

新冠肺炎疫情衝擊基本消費，全球經濟停擺，今年將進入衰退。花旗銀行昨（8）日公布最新經濟預測，大幅調整今年全球GDP預期，從2.5％大幅度下修至負1.6％，貼近惠譽信評預測的全球GDP衰退1.9％，對中國大陸GDP預期為1.6％，對於其他地區，花旗集團也下調成長預測，包括已開發國家為-3.6%，新興市場為1.1%，美國為-0.5%及歐洲為-8.4%。

德、法GDP不妙 歐紓困壓力增

受新冠肺炎疫情衝擊，歐元區兩大經濟體德國、法國將陷入史上最嚴重的萎縮，凸顯歐盟達成大規模紓困協議的迫切性。

特斯拉抗疫 減薪度小月

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）將暫時對員工減薪最多30%，原因是新冠肺炎疫情導致旗下部分工廠暫停運作，迫使特斯拉試圖壓低成本。

澳洲3月鐵礦砂出口激增

全球最大鐵礦砂出口港澳洲黑德蘭港（Port Hedland）3月鐵礦砂出口量寫下歷來同期最高紀錄，顯示鐵礦砂供應似有回穩跡象，但在全球鋼鐵產量可能進一步下滑下，鐵礦砂價格可能走低。

市場力量發揮效用 EIA調降原油產量預測

沙烏地阿拉伯和俄羅斯等產油國預定9日開會，在此前夕，美國能源部下修原油產量預測，除呼應總統川普先前所謂市場會迫使業者減產的說法，似也提前回應沙、俄等產油國，美國可能不會加入他們減產行列。

前Fed主席柏南克示警 美Q2經濟恐萎縮30%

美國聯準會（Fed）前主席柏南克表示，美國經濟本季可能萎縮30%甚至更多，因遏制疫情擴散的居家令打擊商業活動，經濟恐怕需要幾年時間才能復原。

3月數據預示 全球陷深度衰退

世界各地陸續出現的資料顯示，全球經濟開始全面潰散，舉凡貿易量縮水、商業投資減緩、消費者的畏縮不前和失業人數激增，幾乎沒有任何產業能倖免。這些證據象徵著三月是全球陷入深度衰退的開始。

一鳴驚人 Zoom執行長袁征首進全球富豪榜

美國富比世雜誌（Forbes）7日公布2020年全球富豪榜，視訊會議軟體業者Zoom執行長袁征首次進榜，主因為人們因新冠...

三大理由 瑞幸醜聞阻斷其他陸企赴美上市路

瑞幸咖啡（Luckin Coffee）驚爆營收灌水的會計醜聞，雖不是中國大陸企業財報造假頭一遭，卻可能對其他陸企關上在美...

熱門新聞

譚德塞反擊川普：不想看到更多屍袋 就不要把疫情政治化

Zoom創辦人身價暴漲 當年因英文爛辦美簽被拒八次

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

賣翻！任天堂Switch暫停日本出貨 股價近期飆漲30%

影／錄音曝光！美海軍代理部長批艦長愚蠢 士兵怒回嗆

桑德斯退選 拜登篤定代表民主黨對決川普

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。