Fed會議紀錄顯示 緊急降息與QE是為爭取時間

美國聯準會（Fed）8日公布上月會議紀錄，顯示決策者上月一致認為，面對一場愈來愈嚴重的全球公衛危機，他們需要傾全力遏阻經濟惡化，儘管當時他們甚至還無法釐清美國經濟將面臨危機的深度和路徑。

Fed的3月緊急會議紀錄首次公開聯準會決定推出空前經濟援助計畫的討論細節。會議紀錄顯示，決策者們做出這些決定，是為了搶在快速蔓延的疫情前採取行動，這些決定可能影響未來數十年的全球經濟。

根據3月15日非例行視訊會議的紀錄，當時，Fed決策官員認為經濟下滑風險上升，需要採取「強有力」的因應措施，因此決定把利率降到接近零，並在金融市場多處告急之際

重啟大規模的購債計畫。

紀錄顯示，官員們在緊急會議上已預期到有必要推出新工具，正如接下來數日所採取的行動，包括一系列從2008年金融危機以來首次實施的緊急貸款工具。

儘管官員們對經濟嚴重下滑將持續多久多看法分歧，但幾位官員強調，考量到危機發生前美國銀行體系的穩健情況，「衝擊只是暫時的」。然而這也代表這場危機將帶來進一步的通膨下滑壓力。在過去八年多數時間中，美國的通膨率都低於聯準會設定的2%目標。

Fed官員們指出，「美元走強、需求下滑和油價下跌可能在未來一段時間對通膨構成下滑壓力」，導致通膨率延後重回Fed的目標水準。

紀錄顯示：「所有與會者都認為，美國近期經濟展望在最近幾周急劇惡化，而且變得

極不確定。許多與會者已屢次調降自己的最新展望，以跟上快速變化的情況。」

在這種情況下，Fed多數官員最終支持將基準利率調降至接近零。

紀錄顯示：「由於於全球新冠疫情對經濟展望造成的下滑風險急劇增加，這些與會者指出，風險管理考量顯示出應採取強有力的貨幣政策因應措施。」