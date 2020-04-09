星巴克：新冠疫情衝擊財務長達六個月

星巴克（Starbucks）表示，新冠病毒疫情對公司財務的衝擊最長會達六個月，可能要到9月時才能改善。星巴克股價在8日盤後交易一度大跌4.3%，跌幅後來收斂。

星巴克是國際大型咖啡連鎖店，門市網絡分布全球。公司是以先前在中國大陸與其他亞洲國家第一波大流行時的經驗，做出上述評估。星巴克的中國大陸門市已經歷大陸市場嚴格封城，現在試探性地重開，並遵循亞洲其他國家的社交距離規定調整營運，星巴克對美國等後續疫情爆發地區之後情況會如何發展，因而可有初步概念。

美國疫情還沒大爆前、截至3月11日這一季，星巴克美國國內同店銷售成長8%，是四年來最強勁的成長力道，奈何隨後全美就陸續淪陷。到上個月底，銷售已見大跌六至七成。

至於中國大陸市場，3月恢復的速度略有加快，星巴克據此估計，未來兩季可望全面復原。