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美元在多空拉鋸下走升 市場仍憂疫情不確定性高

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

美元8日在多空拉鋸下走升，因市場對新冠疫情接近攀頂的一些樂觀情緒消退，仍對疫情衝擊經濟感到擔憂。

美元指數8日收盤報100.150，漲幅0.25%。

美元兌日圓升值0.13%，報1美元兌108.84日圓；歐元兌美元貶值0.28%，報1.0858美元；英鎊兌美元升值0.41%，報1.2388美元。

儘管股市上漲，但美元仍走強。Tempus Inc高級外匯交易員培瑞茲（Juan Perez）表示：「樂觀情緒已降低，這是肯定的。目前疫情好轉和進一步惡化的可能性同時存在。未來兩個月，不確定性仍將是我們生活的一部分。」

美國官員警告說，美國死亡病例本周將達驚人數字，一項模型顯示，約60,000美國人可能死於新冠病毒大流行，比之前的預測下降了26%。

美元在聯準會公布3月會議紀錄後持穩，紀錄顯示，官員預期零利率將維持到經濟從疫情影響中復甦為止。

歐盟各國財長在通宵磋商後，仍未能就為抗疫經濟刺激措施達成一致。這項消息拖累歐元匯率。財長們將在周四恢復磋商，以便就向政府、企業和個人提供援助的一籃子計畫達成一致。

疫情 外匯 聯準會

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