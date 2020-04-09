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國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價大漲逾4%。 路透
國際油價大漲逾4%。 路透

國際油價8日尾盤走強，9日早盤開高，因市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+)

9日將達成減產協議。俄羅斯已表明，願意減產每日160萬桶的空前幅度，相當約產量的15%，消息激勵國際油價走高。國際金價持穩，聯準會（Fed）稍早公布會議紀錄並未帶來太大影響。

●俄羅斯透露願意減產　油價飆高

紐約西德州原油期貨9日盤初大漲4.29%，報每桶26.16美元，8日收盤上漲6.2%，或1.46美元，結算價報每桶25.09美元，盤中一度飆升12%。、

布蘭特原油期貨8日收盤上漲0.97美元，漲幅3%，結算價報每桶32.84美元。

因疫情導致需求不振，OPEC與俄羅斯等盟國組成的OPEC+將於9日召開視訊會議。沙烏地阿拉伯與俄羅斯3月時無法就延長減產協議達成一致而開打價格戰，導致油價崩跌。

Price Futures集團分析師Phil Flynn表示：「這些國家面臨巨大的減產壓力。」

在OPEC+開會前夕，俄羅斯塔斯社8日援引一位能源部官員的話報導，俄羅斯準備減產每日160萬桶。

阿爾及利亞能源部長、OPEC輪值主席阿卡波（Mohamed Arkab）也表示：「我們明天將採取措施來實現市場再平衡，這次會議無疑將是富有成果的。」

美國眾議院幾位共和黨議員周三對沙國王儲賓沙爾曼表示，除非沙國削減原油產量來幫助穩定價格，否則兩國之間的經濟和軍事合作將岌岌可危。

雖然OPEC消息人士曾表示，減產協議成敗取決於美國的參與，但對華盛頓是否會做出貢獻的疑慮依然存在。

●金價持穩

國際金價持穩，聯準會（Fed）稍早公布會議紀錄並未帶來太大影響。

國際黃金現貨8日收盤小跌0.1%至1646.14美元，7日曾漲至每英兩1,671.40美元，觸及近一個月高點。

Fed會議記錄顯示，官員在上月召開的兩次緊急會議上，擔心新冠病毒疫情會猛烈對美國經濟造成傷害，並擾亂金融市場 ，這促使他們採取「強有力的行動」。

High Ridge Futures金屬交易部們董事David Meger表示：「隨著各國和聯邦政府用直升機撒錢、推出刺激措施的方式提振經濟，貨幣供應量將增加，總體上對黃金來說是非常有利的環境。」

橋水基金創辦人、億萬富豪投資者達里歐（Ray Dalio）認為，隨著央行為因應疫情而印鈔並維持較低利率，和持有現金相比，有更好的選項，包括「一些黃金和一些股票」。

俄羅斯 OPEC 油價

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