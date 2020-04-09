台積電ADR大漲逾1% 溢價幅度達6.27%
台股ADR周三漲跌互見，台積電大漲1.11%，較台北交易股價溢價6.27%。
道瓊指數8日收盤大漲779.71點，漲幅3.44%，報23,433.57點。標普500指數漲90.57點，漲幅3.41%，報2,749.98點，重返多頭市場領域。那斯達克指數收漲203.64點，漲幅2.58%，報8,090.90點。
費城半導體指數大漲3.44%。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.11 +1.99
中華電 CHT 35.63 -1.00
台積電 TSM 50.27 +1.11
聯電 UMC 2.29 -0.43
資料來源：彭博資訊
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