台積電ADR大漲逾1% 溢價幅度達6.27%

世界貿易組織（WTO）8日表示，新冠肺炎疫情將使今年全球貿易大幅萎縮，在最差的情況可能減少32%，至於明年全球貿易可能回升21%至24%，但最後結果主要取決於疫情會拖多久，以及各國因應對策的有效性。

2020-04-09 02:11