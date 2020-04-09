道瓊收漲近780點 標普500指數重回多頭領域

美國股市8日收盤大漲，道瓊指數上漲近780點，標普500指數也重新回到技術性多頭市場領域，原因是有跡象顯示美國新冠疫情已接近高峰，同時投資人對新一輪刺激措施與經濟解除封鎖的前景持樂觀態度。

道瓊指數8日收盤大漲779.71點，漲幅3.44%，報23,433.57點。

標普500指數漲90.57點，漲幅3.41%，報2,749.98點。這比3月23日觸及的低點高出逾20％，傳統而言，這是多頭市場的訊號。

那斯達克指數收漲203.64點，漲幅2.58%，報8,090.90點。

美股開盤即走高，因美國總統川普表示，美國可能正接近疫情「曲線」的高峰。紐約州州長郭謨表示，該州為控制疫情所實施的社交距離措施已見效果。紐約是美國疫情最嚴重的地區之一。

美國銀行財富管理公司投資長Eric Freedman表示：「（疫情）攀頂是市場關注的重點，每個投資人現在顯然都在琢磨新冠疫情病例何時見頂…考量經濟活動將在什麼階段重啟。」

美股標普500指數在經歷數十年來最糟3月表現後，過去兩周反彈回升近23%，不過衡量波動性的Cboe波動率指數（VIX）仍處於歷史高點。

美股11類股全都走高，由房地產，能源和公用事業類股領漲。此外，支持全民醫療保險政策的民主黨總統提名參選人桑德斯決定放棄競選，消息激勵醫療保健類股上漲。

另一大亮點是能源類股上漲逾6%，為表現最佳的類股之一，反映市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）9日開會將減產，帶動國際油價上漲。

此外，聯準會8日公布的會議記錄顯示，官員在上月召開的兩次緊急會議上，擔心新冠病毒疫情會迅速且猛烈衝擊美國經濟並擾亂金融市場，這促使他們採取「強有力的行動」。