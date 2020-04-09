聽新聞
test
0:00 / 0:00

道瓊收漲近780點 標普500指數重回多頭領域

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
標普500指數重返多頭市場領域。（圖／路透）
標普500指數重返多頭市場領域。（圖／路透）

美國股市8日收盤大漲，道瓊指數上漲近780點，標普500指數也重新回到技術性多頭市場領域，原因是有跡象顯示美國新冠疫情已接近高峰，同時投資人對新一輪刺激措施與經濟解除封鎖的前景持樂觀態度。

道瓊指數8日收盤大漲779.71點，漲幅3.44%，報23,433.57點。

標普500指數漲90.57點，漲幅3.41%，報2,749.98點。這比3月23日觸及的低點高出逾20％，傳統而言，這是多頭市場的訊號。

那斯達克指數收漲203.64點，漲幅2.58%，報8,090.90點。

美股開盤即走高，因美國總統川普表示，美國可能正接近疫情「曲線」的高峰。紐約州州長郭謨表示，該州為控制疫情所實施的社交距離措施已見效果。紐約是美國疫情最嚴重的地區之一。

美國銀行財富管理公司投資長Eric Freedman表示：「（疫情）攀頂是市場關注的重點，每個投資人現在顯然都在琢磨新冠疫情病例何時見頂…考量經濟活動將在什麼階段重啟。」

美股標普500指數在經歷數十年來最糟3月表現後，過去兩周反彈回升近23%，不過衡量波動性的Cboe波動率指數（VIX）仍處於歷史高點。

美股11類股全都走高，由房地產，能源和公用事業類股領漲。此外，支持全民醫療保險政策的民主黨總統提名參選人桑德斯決定放棄競選，消息激勵醫療保健類股上漲。

另一大亮點是能源類股上漲逾6%，為表現最佳的類股之一，反映市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）9日開會將減產，帶動國際油價上漲。

此外，聯準會8日公布的會議記錄顯示，官員在上月召開的兩次緊急會議上，擔心新冠病毒疫情會迅速且猛烈衝擊美國經濟並擾亂金融市場，這促使他們採取「強有力的行動」。

疫情 標普 美股

延伸閱讀

美破40萬例 24小時1939死

大陸援助紐約州 捐贈一千台呼吸器

川普：美死亡人數將逼世界大戰

中國捐1000台呼吸器給紐約 已抵達甘迺迪機場

相關新聞

桑德斯退選、疫情樂觀 道瓊反彈780點

參議員桑德斯(Bernie Sanders)宣布退出總統大選，讓華爾街在新冠病毒引發的經濟危機之際緩解了一些政治擔憂，股市大漲。

WTO示警 今年全球貿易恐減32%

世界貿易組織（WTO）8日表示，新冠肺炎疫情將使今年全球貿易大幅萎縮，在最差的情況可能減少32%，至於明年全球貿易可能回升21%至24%，但最後結果主要取決於疫情會拖多久，以及各國因應對策的有效性。

一鳴驚人 Zoom執行長袁征首進全球富豪榜

美國富比世雜誌（Forbes）7日公布2020年全球富豪榜，視訊會議軟體業者Zoom執行長袁征首次進榜，主因為人們因新冠...

德、法GDP不妙 歐紓困壓力增

受新冠肺炎疫情衝擊，歐元區兩大經濟體德國、法國將陷入史上最嚴重的萎縮，凸顯歐盟達成大規模紓困協議的迫切性。

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

國際油價8日尾盤走強，9日早盤開高，因市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+)

道瓊收漲近780點 標普500指數重回多頭領域

美國股市8日收盤大漲，道瓊指數上漲近780點，標普500指數也重新回到技術性多頭市場領域，原因是有跡象顯示美國新冠疫情已...

全球GDP成長 花旗砍到-1.6％

新冠肺炎疫情衝擊基本消費，全球經濟停擺，今年將進入衰退。花旗銀行昨（8）日公布最新經濟預測，大幅調整今年全球GDP預期，從2.5％大幅度下修至負1.6％，貼近惠譽信評預測的全球GDP衰退1.9％，對中國大陸GDP預期為1.6％，對於其他地區，花旗集團也下調成長預測，包括已開發國家為-3.6%，新興市場為1.1%，美國為-0.5%及歐洲為-8.4%。

軟銀願景基金緊縮投資

軟體銀行創辦人兼執行長孫正義語出驚人地表示，軟銀旗下願景基金投資的公司中，至少可能會有15家將破產，原因是軟銀為因應疫情持續衝擊而縮減開支。

亞企配股利 比歐美有本錢

疫情重創全球經濟，各地企業也承受削減、甚至取消股利的壓力。但相較財務槓桿率較高且需保有更多現金應變的歐美企業，亞洲企業更有本錢持續配發股利。

新冠肺炎疫情 移工經濟重創

海外移工是許多國家的經濟支柱，且通常能在時局艱困時將薪資順利匯回祖國，幫助家人和國家度過難關，但這次遇到新冠肺炎疫情，連他們都沒轍。

特斯拉抗疫 減薪度小月

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）將暫時對員工減薪最多30%，原因是新冠肺炎疫情導致旗下部分工廠暫停運作，迫使特斯拉試圖壓低成本。

澳洲3月鐵礦砂出口激增

全球最大鐵礦砂出口港澳洲黑德蘭港（Port Hedland）3月鐵礦砂出口量寫下歷來同期最高紀錄，顯示鐵礦砂供應似有回穩跡象，但在全球鋼鐵產量可能進一步下滑下，鐵礦砂價格可能走低。

熱門新聞

Zoom創辦人身價暴漲 當年因英文爛辦美簽被拒八次

譚德塞反擊川普：不想看到更多屍袋 就不要把疫情政治化

賣翻！任天堂Switch暫停日本出貨 股價近期飆漲30%

影／錄音曝光！美海軍代理部長批艦長愚蠢 士兵怒回嗆

瑞士媒體：世界衛生組織討好中國 冷落台灣

新冠肺炎讓淡定的德國人也慌了？看疫情下的德國變化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。