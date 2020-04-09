桑德斯退選、疫情樂觀 道瓊反彈780點

參議員桑德斯(Bernie Sanders)宣布退出總統大選，讓華爾街在新冠病毒引發的經濟危機之際緩解了一些政治擔憂，股市大漲。

道瓊工業平均指數上漲779.71點或3.44%收2萬3433.57點。史坦普500指數上漲90.57點或3.41%收2749.98點。那斯達克綜合指數上漲203.64點或2.58%收8090.9點。對美國在不久的將來可以開始扭轉冠狀病毒爆發的期待，也是提振股市的主因。

桑德斯一些如全民醫療保險(Medicare for All)的政見，引發部分企業主和投資人的擔憂，擔心他若當選總統會增加稅收。他退選的的消息讓被認為對股市友善的前副總統白登(Joe Biden)，更接近獲民主黨提名參選。

Raymond James華盛頓政策策略師米爾斯(Ed Mills)說：「桑德斯的退選消除了一些他的政見風險，市場重心移往白登對決川普。」「白登現在是推定參選人，他的政見將受到全新檢視，但真正的問題在於，市場更加期待華盛頓協助振興經濟，而他的政見能與大部分援助相匹配。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，自3日以來，全美新冠病毒病例的每日增加數量有所下降，全球確診案例的每日增加量也有所下降。

美國國家過敏和傳染病研究所所長福西(Anthony Fauci)告訴《福斯新聞》，美國與冠狀病毒相關的死亡人數現在低於最初預期，並指出本周之後應該有所好轉。他補充說，但是，抑制病毒工作仍續加強。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「如果疫情曲線趨平，這將是首度至少可以重啟部分經濟領域時間表的時機。」「這意味著投資人可以開始減少對衰退將持續多久的猜測，即使衰退非常嚴重，但如果可以明確地縮短其持續時間並確認，這將有助於提高股市的價值。」

備受新冠病毒爆發壓力的股票領漲。Carnival、挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)和皇家加勒比海(Royal Caribbean)均上漲至少6.1%。米高梅度假村上漲10.05%，而永利度假村則上漲13.51%。聯合航空領漲航空股，上漲12.38%。美國航空和達美航空股價分別上漲了10.86%和4.4%。

原油價格的上漲也給股市帶來了另一種提振。西德州中質原油期貨(WTI)上漲6.2%，收於每桶25.09元。能源是史指表現最好的類股之一，漲幅超過6%；健保類股上漲逾4%。

Charles Schwab首席全球投資策略師肯托普(Jeffrey Keintop)表示，「市場過分專注於眼前的問題；不僅新案例的數量正在放緩，而且經濟活動恢復正常的跡象也越來越多。」他指出，中國的數據有所改善，同時部分國家也正暗示可能很快重新開放經濟。

他補充說：「我認為，這種經濟自由落體的走勢已接近於觸底的想法，是市場樂觀的更大動力。」

但是，部分投資者認為，股市反彈已經超越現實，因為新冠病毒衝擊可能會嚴重拖累第2季以後的經濟。股指平均水平較3月23日的低點上漲約20%。

新冠病毒的不確定性也給企業獲利預測帶來壓力。RBC Capital Markets美國股票策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)認為，股市跌幅可能更大，「我們仍處於每股獲利調降的初期階段，」「進一步調降預期可能會讓股市繼續處於震盪狀態。」