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一鳴驚人 Zoom執行長袁征首進全球富豪榜

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
Zoom創辦人兼執行長袁征（圖左）。美聯社
Zoom創辦人兼執行長袁征（圖左）。美聯社

美國富比世雜誌（Forbes）7日公布2020年全球富豪榜，視訊會議軟體業者Zoom執行長袁征首次進榜，主因為人們因新冠肺炎疫情而待在家裡，但仍透過視訊平台保持聯繫，使Zoom一炮而紅。

最新億萬富翁排行榜顯示，今年全球身家達到10億美元的富豪有2,095位，有278位新面孔，其中之一便是袁征，他的資產淨值達到57億美元，名列第293名。

Zoom在去年4月掛牌上市。根據Business Insider，該業者截至7日市值為310億美元。如今Zoom已成為視訊通話服務的首選，美國民眾運用Zoom來舉辦線上生日派對、電影之夜及商務會議。

在美國政府實施居家防疫令前，Zoom的股價就已大漲。在美國地方首長實施移動限制令的情況下，約有90%的美國民眾居家避疫，以遏止疫情擴散。

在最新億萬富翁排行榜中，台灣共有32人入榜。鴻海集團創辦人郭台銘位居第293名，並以55億美元的資產淨值登上台灣首富寶。旺旺集團董事長蔡衍明排在第308名，以53億美元的身家，成為台灣第二大富豪。廣達集團創辦人林百里的資產為39億美元，為台灣第三大富豪。

富翁 新冠肺炎 郭台銘 蔡衍明 林百里

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