三大理由 瑞幸醜聞阻斷其他陸企赴美上市路

瑞幸咖啡（Luckin Coffee）驚爆營收灌水的會計醜聞，雖不是中國大陸企業財報造假頭一遭，卻可能對其他陸企關上在美國發行股票上市之門。

瑞幸咖啡一年前在那斯達克交易所風光掛牌上市，但財務造假醜聞爆發後，瑞幸股價已崩跌74%。突然間，陸企財務不透明鬧得人盡皆知，也拖累其他在美掛牌的陸股崩跌。

這情景似曾相識。彭博資訊專欄作家高普蘭（Nisha Gopalan）指出，放空瑞幸的私人投資公司Muddy Waters在2011年發現，在多倫多掛牌的嘉漢林業（Sino-Forest）浮報林木資產，導致一些陸企在美國上市的希望破滅。

但陸企後來挾著改善的財報揭露標準捲土重來。在阿里巴巴規模250億美元、破紀錄的首次公開發行股票（IPO）助威下，到2014年，陸企在美國IPO總額衝上290億美元，創新高紀錄；2018年再以90億美元寫下次高紀錄，包括愛奇藝（iQiyi）在內。

待瑞幸造假風暴平息後，陸企在美IPO盛況是否還會重現？高普蘭認為，可能性微乎其微。她指出，這一回陸企將被打入冷宮很長一段時間，且解凍之日可能遙遙無期，並列舉以下三個理由：

一，陸企IPO不再像昔日那般是穩贏的勝券。彭博數據顯示，今年來，在美掛牌的陸企，股價平均而言已跌到比IPO掛牌價低12%。在瑞幸醜聞爆發前，表現已相形見黜；醜聞爆發後，投資人對陸企財務透明度更喪失信心，難以復原。

二，懷抱上市夢的陸企另有募資途徑。例如，香港2018年放鬆對新經濟公司上市申請的獲利能力條件，上海科創板（Star Market）去年也放寬上市門檻。此外，MSCI去年把陸股納入新興市場指數，意味大陸國內上市公司不再需要遠赴香港或甚至美國，也能取得美國投資資金。

三，會計稽核公司、華爾街銀行和其他機構承受更大的盡職調查（DD）壓力。北京當局也注意到此事，中國證監會已表示將調查瑞幸案，「不論上市地點在何處」。