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疫情減緩希望升高！美股開高 道瓊上漲200點
美股周三開盤上揚，道瓊指數一度上漲200點或1%，主因市場對新冠疫情減緩的預期升高。
標普500指數開盤一度上漲0.9%，那斯達克指數上漲1.2%。
美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，自上周五起，全球和美國的每日新增病例數已下降。
美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）8日表示，因新冠病毒致死的病例數，低於原先預期，下周起疫情有望減緩。
這段時間以來受疫情打壓的個股紛紛反彈，Carnival、Norwegian Cruise Line和Royal Caribbean郵輪公司的股價均上漲逾2.5%。美國航空股價上揚3.8%，聯航股價漲0.5%，達美航空股價上漲1.9%。
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