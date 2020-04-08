疫情減緩希望升高！美股開高 道瓊上漲200點

美股周三開盤上揚，道瓊指數一度上漲200點或1%，主因市場對新冠疫情減緩的預期升高。

標普500指數開盤一度上漲0.9%，那斯達克指數上漲1.2%。

美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，自上周五起，全球和美國的每日新增病例數已下降。

美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）8日表示，因新冠病毒致死的病例數，低於原先預期，下周起疫情有望減緩。

這段時間以來受疫情打壓的個股紛紛反彈，Carnival、Norwegian Cruise Line和Royal Caribbean郵輪公司的股價均上漲逾2.5%。美國航空股價上揚3.8%，聯航股價漲0.5%，達美航空股價上漲1.9%。