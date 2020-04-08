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村田製作所：手機大廠照常下單 未受疫情影響

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
村田製作所表示，來自智慧手機製造商的訂單源源不斷，不受新冠肺炎疫情影響。路透
村田製作所表示，來自智慧手機製造商的訂單源源不斷，不受新冠肺炎疫情影響。路透

新冠肺炎疫情肆虐全世界，導致各地經濟活動急凍，許多製造商面臨需求陡降的困境。但對蘋果供應商日本村田製作所（Murata）而言，該公司生產的智慧手機零件不但需求絲毫未減弱，手機製造商的訂單還紛至沓來，宛如未曾爆發疫情似的。

即將在6月升任村田社長的資深主管中島規巨（Norio Nakajima）8日接受彭博資訊專訪時表示，2月和3月間，儘管疫情對終端使用者需求的影響帶來極大的不確定性，但這家全球陶瓷電容器製造業龍頭接獲的手機零件訂單量卻跟上去年同期的水準。

中島規巨表示，中國大陸的智慧手機製造商仍按照疫情爆發前的產品路線圖行事。他並未直接點名，但中國手機大廠包括華為和Oppo在內。

村田生產的零組件用於蘋果iPhone和其他智慧手機、電視機以及汽車。新冠疫情全球大流行對該公司的影響好壞參半，一方面村田認為車用零組件訂單可能下滑；但另方面，無線基地台零件訂單仍強勁，反映電信業者布建5G行動網路的需求。此外，疫情造成世界各地民眾居家避疫，遠距通勤活動暴增，連帶推升資料中心和遊戲機製造商的訂單需求。

中島規巨說：「情況難以判讀，因為不是受經濟因素驅動。大致還是要視疫苗和療法的研發進度而定。但目前為止，訂單準備和去年的情況相同。」

新冠肺炎 COVID-19 智慧手機

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