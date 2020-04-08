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歐盟認定傾銷！台灣、陸、印尼平軋不鏽鋼遭課反傾銷稅
歐盟將對中國大陸、台灣和印尼的平軋不鏽鋼徵收最高18.9%的關稅，以遏制奧托昆普（Outokumpu）等歐盟生產商面臨的競爭。這項懲罰措施9日起生效，將持續六個月，並可能延長五年。
彭博資訊報導，印尼平軋不鏽鋼將被課徵17%的進口關稅，而根據出口商的不同，台灣為6%或7.5%，中國大陸為14.5%至18.9%。
歐洲鋼鐵工業集團Eurofer去年投訴，指控中國大陸、台灣和印尼的出口商，以低於成本的價格傾銷熱軋不鏽鋼薄板和卷材；歐盟執委會去年8月啟動調查。
歐盟執委會在公報中表示，調查認定傾銷行為使歐盟製造商受到「實質傷害」，將課徵反傾銷稅。這項懲罰措施9日起生效，將持續六個月，並可能延長五年。
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