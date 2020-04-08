澳洲鐵礦砂出口3月激增 受疫情擾亂後回穩？

全球最大鐵礦砂出口港澳洲黑德蘭港（Port Hedland）3月鐵礦砂出口量寫下歷來同期最高紀錄，顯示鐵礦砂供應似有回穩跡象，但在全球鋼鐵產量可能進一步下滑的情況下，花旗警告鐵礦砂價格可能走低。

彭博資訊報導，皮爾巴拉港口管理局（PPA）的數據顯示，黑德蘭港3月鐵礦砂出口量激增至4,670萬噸，創歷來3月最高、史上單月第四高紀錄，其中約4,040萬噸運往中國大陸，較2月躍增21.6%。

由黑德蘭港出口鐵礦砂的礦商，包括必和必拓（BHP）、福特斯克金屬集團（Fortescue Metals Group）。

今年以來，鐵礦砂價格受創的程度小於其他工業商品，部分原因是供給受限抵銷了疫情的初期衝擊。冠疫情擴散之際，新加坡交易所鐵礦砂期貨價格第1季下跌12%，但8日下午上漲2.1%，報每噸80.85美元。相較之下，倫敦銅價第1季挫跌20%，布蘭特原油期貨第1季崩跌66%。

不過，即使鋼鐵公司縮減營運，隨著礦商準備增產，這個支撐因素可能面臨風險。花旗集團已預測，本季的海運出口過剩、價格下滑。凸顯鋼鐵需求更趨疲軟。

Kallanish Commodities分析師古提瑞茲（Tomas Gutierrez）表示：「市場情緒確實非常低迷，中國大陸的鋼鐵生產沒有太多復甦空間，可能不足以弭補全球鋼鐵生產下滑（對鐵礦砂的影響）。」

力拓（Rio Tinto）的鐵礦砂事業主管Chris Salisbury 7日表示，中國大陸市場可望反彈，「中國大陸已開始復工，預期鋼鐵庫存量將下降；我們的訂單全滿，貨輪也等著裝運。」