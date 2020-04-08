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巴菲特旗下車險公司Geico 提供保戶15%保費抵減優惠
「股神」巴菲特旗下的汽車保險業者Geico公司，計劃提供客戶15%的保費抵減優惠，原因是新冠肺炎疫情導致美國民眾減少開車外出。
彭博資訊報導，波克夏（Berkshire Hathaway）的子公司Geico 7日表示，在4月7日至10月7日期間續保車險的保戶，將享有15%的保費抵減，可望嘉惠該公司1,800萬汽車險及100萬機車險的保戶，優惠總金額約達25億美元。
Geico的保費抵減措施也適用在4月初至10月初間購買新保單的客戶。Geico執行長Todd Combs說：「這場疫情危機所帶來的影響，將會持續一陣子」，「這就是我們想提供至少持續六個月保費抵減優惠的原因」。
在Geico之前，Allstate和美國家庭保險（AmFam）等競爭對手也推出類似措施，退還部分保費給客戶。
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