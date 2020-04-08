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迪士尼樂園若回歸 華爾街分析：需2年

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
受到疫情衝擊，世界各地的迪士尼樂園及度假村目前都是關閉狀態。華爾街預估，若要恢復往日的滿園盛況，可能至少需要2年。（photo from網路截圖）
受到疫情衝擊，世界各地的迪士尼樂園及度假村目前都是關閉狀態。華爾街預估，若要恢復往日的滿園盛況，可能至少需要2年。（photo from網路截圖）

疫情衝擊下，迪士尼樂園要恢復正常運作恐需2年。迪士尼執行主席羅伯特·艾格在專訪中表示，目前正積極規劃迪士尼樂園及度假村重新開張，並會在未來增加量體溫的規定。而儘管艾格樂觀規劃，華爾街仍然抱持悲觀態度，認為迪士尼樂園要完全恢復正常營運恐怕「仍需要2年」。

加強入園檢測

艾格在《巴倫週刊》的專訪中表示：「我們很樂觀，同時也很實際。」就長期來看，艾格認為迪士尼的各種業務，仍然扮演人們生活中重要的角色，提供放鬆和娛樂。

對於因疫情關閉了全世界的迪士尼樂園和度假村，艾格坦承，如果要讓人再來遊樂園，「人們必須感到舒服而且安全。」這代表未來在入園規定上會有更多限制跟規定，例如量測遊客體溫，艾格表示，就像當年因為911恐攻事件，迪士尼樂園開始實施嚴格的入園檢查，包括身份檢驗、實施金屬探測儀掃描等。

華爾街悲觀預測

根據《綜藝》報導，華爾街的分析師史蒂夫卡霍爾質疑表示：「我不認為迪士尼樂園能在新冠肺炎疫苗問世前，就能夠回到從前的人潮盛況。」他預測，以目前有限的醫療科技，迪士尼樂園若想恢復營運，就必須在園區內實施社交距離，嚴格限制人數，或者疫苗必須足夠普及到人們感到安全，進而願意群聚。

「醫療系統已經拼盡全力了，我們認為在接下來12個月，期待疫苗的問世或者期待人們都有抗體，還是過於樂觀。」因此他悲觀預測，迪士尼樂園想要再度迎接滿園盛況，恐怕需要2年的療傷期。

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