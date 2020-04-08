美股準備V型反彈？分析師：時機未到仍陷熊市第二階段

美國股市可能蓄勢待發，準備展開V型反彈嗎？分析師認為，從往例來看，空頭市場（熊市）沒那麼快就結束，仍可能回測低點，投資人不應對行情迅速反彈抱持太大期望。

隨著新冠肺炎疫情乍現緩和跡象，美股本周來漲勢可觀，令投資人好奇股價是否已觸底並準備反攻。然而，分析師指出，美股近日走勢仍依循往年空頭市場模式，時而有猛烈漲勢穿插其間，這意味回測3月23日低點的可能性仍高。

休士頓基金公司Crossmark Global Investments首席市場策略師費南德茲說，美股仍可能受任何與「情況持續改善」論調相左的發展打擊。

費南德茲接受MarketWatch電話訪問時表示，若未來兩周美股回頭測試近期低點，不令人意外。她預期未來數季美股走勢型態較可能呈現「W型」復甦，而且在隱含波動率居高不下之際，每日行情震盪幅度可達2%至5%。俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）7日降到47以下，雖已從3月底的逾80回落，但與低於20的長期均值相比仍高。

所謂「熊市總是在利空不斷轟炸時觸底」的說法雖有道理，但費南德茲指出，目前疫情衝擊尚未充分反映在經濟數據上；市場可能要歷經國內生產毛額（GDP）、ISM指數等基本面數據急遽惡化的試煉之後，才可能築出底部。

富國銀行投資研究所總裁柯朗克也在7日發布的研究報告中提到，1929年美股經歷過13波空頭市場 —即從前波高峰回跌至少20%— 平均歷時20個月之久 ，波峰到波谷跌幅平均達38.9%。

柯朗克指出，典型的熊市有三個階段：

在第一階段，市場走勢像「瀑布」崩瀉而下。美股從今年2月漲抵的歷史顛峰急轉直下，短短23天之內就在3月間跌入空頭市場領域，跌幅深達34%，是有史以來從牛市墜入熊市跌速最快、跌幅也最深的。

他認為美股此時已進入第二階段，即股價橫向擺盪，期間可能重新下測、或甚至跌破第一階段所見的低點。

在第三階段，股價持續反彈的趨勢確立，反映投資人對後市展望更有信心，開始尋找價格被低估的資產。

牛津經濟研究所股票策略主管葛羅斯文諾認為，美股近來從低點翻揚，主要是受聯準會（Fed）及全球央行迅速大舉寬鬆貨幣政策、以及美國推動2.2兆美元經濟紓困方案鼓舞，但若以為股價已跌夠、此後只會回升，恐怕「太樂觀」

葛羅斯文諾指出，疫情最糟情況是否已過去，仍不確定；經濟壞消息，包括失業率激增和GDP大幅萎縮，仍在前頭等著；股價也還未計入企業盈餘及股東回報率受到的傷害。