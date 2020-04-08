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新冠肺炎疫情引爆各國囤積 米價攀抵七年最高

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
新冠肺炎疫情擴散，引發稻米進口國爭相囤積以及出口國限制出貨，推升國際米價漲至七年高點。（路透）
新冠肺炎疫情擴散，引發稻米進口國爭相囤積以及出口國限制出貨，推升國際米價漲至七年高點。（路透）

財經網站CNBC7日報導，亞洲主食之一的稻米價格攀抵七年最高，因為新冠肺炎疫情引發進口國爭相囤積這種農作物，而出口國也限制出口。

根據泰國稻米出口協會（REA），在3月25日至4月1日期間，5%碎白米價格（產業基準標準）上漲12%。根據路透的資料，米價如今已站上2013年4月以來的最高點。

米價上漲的原因是預期對泰國稻米的需求將增加。在此之前，印度和越南等稻米出口大國都因新冠肺炎疫情而面臨這種戰略主食出口中斷。亞洲的稻米供應與消費均占全球約九成。

路透引述產業主管報導，在印度，稻米交易商已不再簽新出口合約，因為勞力短缺及後勤中斷阻礙現有合約的交貨。此外，越南政府也限制稻米出口。

即使在3月價格高峰之前，稻米價格早在2019年底就開始上漲，原因是泰國嚴重乾旱以及亞洲和非洲進口國的強勁需求。泰國是僅次於印度的世界第二大稻米出口國。

稻米 泰國 新冠肺炎

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