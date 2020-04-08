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希臘防疫賠上經濟 債臺高築更難了

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
希臘雖然防疫做得不錯，但是先天經濟體質孱弱，加上疫情打擊可能會有重演債務危機的風險。（Photo by U.S Army）
希臘雖然防疫做得不錯，但是先天經濟體質孱弱，加上疫情打擊可能會有重演債務危機的風險。（Photo by U.S Army）

希臘封城賠上經濟，歐債風暴恐重演？希臘面對新冠肺炎疫情，政府在出現新冠死亡案例前就封城、關閉學校，因此情況比人口規模差不多的荷蘭、比利時好很多。但在提早封城措施下，賴以維生的觀光業損失慘重，加上希臘經濟尚未從歐債危機中恢復，讓外界擔心歐債風暴恐再上演。

提早部署

根據《希臘城市報》報導，希臘的新冠肺炎疫情目前有1832例確診、81人死亡，但比起人口規模相近的經濟大國荷蘭（19580例、2101人死亡）、比利時（22194例、2035人死亡）還有葡萄牙（12442例、345人死亡）來說，原本外界預期因為收容移民，導致疫情會大爆發的希臘卻將疫情控制得不錯。

歐盟智庫學者帕高拉托斯分析，雖然希臘只有910個加護病房、4000名醫護，且全國有4分之1的人口超過60歲，但目前希臘只有動用10分之1的加護病房，而且還有很多閒置床位，是因為希臘的提早封城措施，並在3月10日就關閉學校，而且還將許多難民遣返回土耳其，讓當地免於疫情大爆發。

防疫與經濟難兼顧

「希臘也想重新獲得歐盟信任。」希臘總理的經濟顧問帕提里斯接受《半島電視台》訪問時說，希臘當初在2011年引發歐債危機，跟歐盟、國際貨幣基金（IMF）借了不少錢，途中還討價還價了很久，讓歐盟很不高興，因此在新總理米佐塔基斯上任後，希望透過明快的決策獲得歐盟青睞，有利希臘日後在歐盟獲得更多補助。

希臘雖然逐漸擺脫歐債危機造成的經濟衰退，但在面對疫情上，因為提早封城、導致該國賴以維生的觀光業損失慘重，而且希臘還有157億的債要還，加上國庫每個月還要多花至少35億歐元對抗新冠肺炎疫情，也讓外界擔心希臘可能要再舉債救經濟，會讓好不容易逐漸起色的經濟再度衰退。

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希臘 疫情

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