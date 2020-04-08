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賣翻！任天堂Switch暫停日本出貨 股價近期飆漲30%
任天堂已停止在日本的Switch遊戲主機出貨，反映在新冠疫情導致供應鏈中斷之際，居家避疫措施又引發遊戲需求激增，再加上3月下旬推出的新遊戲《集合啦！動物森友會》瞬間爆紅，讓Switch遊戲主機供不應求。
日經新聞報導，任天堂並未公布重新恢復出貨的日期。至於在仍有庫存的歐美地區將照常出貨。
Switch是由在中國與越南的代工製造業者生產。日經引述任天堂一名消息人士報導，這些工廠的運作「已恢復到某種程度」，但尚未恢復完全產能。任天堂2月初曾表示，Switch的出貨與特定遊戲已被延後。
隨著愈來愈多日本民眾待在家中避免染疫，日本的遊戲主機需求已激增。
任天堂一名消息人士表示：「我們一直無法維持供應量」。
Switch現在在特定網路平台的售價已達500美元至700美元，幾乎是零售定價的兩倍左右。
根據遊戲雜誌Fami通的資料，從2月24日至3月29日止，Switc和Switch Lite的銷售量達到約83萬台，累計銷量超過1,300萬台。
任天堂股價自3月16日以來已大漲近30%，8日盤中報每股43,150日圓。
摩根士丹利分析師小野雅弘（Masahiro Ono）近期將任天堂的股票評級建議從持有調升至加碼，目標價為每股5.1萬日圓，代表預期還會再漲19%。
根據彭博資訊的彙整資料，在21家券商中，18家給予買進評級，3家為持有，沒有一家建議賣出。
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