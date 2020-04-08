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特斯拉傳全員減薪共體時艱 薪資最高調降30%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉傳出調降員工薪資，以撙節成本。（圖／路透）
特斯拉傳出調降員工薪資，以撙節成本。（圖／路透）

特斯拉將讓員工減薪多達30%，以撙節成本，原因是新冠疫情導致部分工廠暫停運作。

根據彭博資訊取得特斯拉的內部備忘錄，針對美國員工部分，副總裁級的薪水調降30%、一般主管等級以上減薪20%，其他員工則減薪10%。

至於在美國地區以外的員工，也將見到類似的減薪幅度。

特斯拉的美國工廠預期5月4日恢復正常生產。此外，目前無法在家上班的員工必須放無薪假，至於放無薪假的員工在這段期間雖領不到薪水，但健保福利將維持。給員工的股票獎勵會暫時停止。

特斯拉在備忘錄中表示：「這是全公司共同承擔的犧牲，會讓我們度過這段艱困時期。」

特斯拉 薪水 疫情

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