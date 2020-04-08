高盛估日本經濟萎縮25% 緊急狀態使消費支出銳減

儘管日本政府推出創紀錄的108兆日圓經濟刺激方案，但高盛集團認為，隨著首相安倍晉三宣布部分地區進入緊急狀態，預估日本本季經濟將創下萎縮25%的紀錄。

高盛經濟學家馬場直彥與田中百合子在8日的報告中表示，儘管日本的居家令不具法律約束效力，但將拖累消費者支出數字經年化後與前季相比下滑25%，進一步拖累企業支出。此外，本季出口也會銳減60%。

由於日本的緊急狀態命令涵蓋近半數日本經濟產值地區，高盛的最新報告為受疫情衝擊的日本經濟再添慘淡預估。

日本的封鎖措施和歐洲、美國所實施的不同，原因是多數措施不具法律約束力，而且公共運輸、金融服務與食品商店繼續營運。

不過高盛經濟學家表示：「然而，我們預期緊急事態宣言的宣布將大幅改變個人、企業主甚至活動組織方的行為。我們預期會改變人們的行為方式，包括更多企業暫停業務，人們更加避免在戶外活動。」