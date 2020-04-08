快訊

評／立委報案優先受理？警方為民代量身訂做的「特權流程」

快篩15分即知！國衛院、國防醫學院開發新冠肺炎快篩雛形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高盛首席：美股下跌風險仍大 當心被熊市反彈套牢

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
高盛首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）認為美股仍有下跌風險。（圖／路透）
高盛首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）認為美股仍有下跌風險。（圖／路透）

高盛首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）7日表示，近期美股強彈，並不必然構成警報解除訊號，進一步下跌的風險很大。他指出，回顧2008年空頭市場期間，也曾多次出現大漲，但事後證明股市尚未落底。

柯斯汀接受財經媒體CNBC節目訪問時表示：「我的看法是，以美股標普500指數跌至約2,000點的下滑風險而言，還有點欠缺相應資訊。標普500指數已下跌約25%，上漲約10%，邁向年底達3,000點左右的目標。以時機而言，還不太相稱。我認為進一步下跌的風險很大。」

目前經濟和市場仍環伺諸多不確定因素，新冠疫情衝擊美國國內和全球經濟，迫使企業和個人活動暫時停止，以減輕疫情擴散。迄今為止，疫情已導致全球近8萬人死亡，近140萬人遭感染，美國過去兩周損失約1,000萬個就業機會。

然而，美股道瓊指數本周以來累計大漲7.6%，主要建立在市場預期新冠疫情可能已達高峰的看法上。

對柯斯汀來說，他認為投資人不應過度看多，因為回顧2008年金融危機期間，股市歷經數月動盪走勢，直到2009年3月9日才觸底。

柯斯汀說：「我只是想提醒你們，在2008年第4季，曾出現多次大漲，被稱為是空頭市場漲勢，其中幾次出現約20%的漲勢，但市場直到2009年3月前都尚未觸底。」

回顧3月初，柯斯汀與他的團隊精準預測美國史上最長多頭市場會結束，原因是全球新冠疫情衝企業獲利與整體經濟。

疫情 美股

延伸閱讀

標普500指數震盪走低 投資人評估主要國家疫情趨勢

樂觀僅一日行情！美股開高收低 道瓊回吐900點漲幅

華爾街提醒投資人 股市撿便宜時機還沒到

羅傑斯：最糟空頭市場來了

相關新聞

日緊急狀態影響5,600萬人 七地區經濟產值占全國48%

日本首相安倍晉三7日正式宣布東京、大阪等七個地區進入緊急狀態，表示一旦確認民眾的生命不會面臨危險，會立即解除緊急狀態，並認為若人員流動能降低70%至80%，可確保疫情能在兩周內觸頂。

樂觀僅一日行情！美股開高收低 道瓊回吐900點漲幅

華爾街才剛看好新型冠狀病毒疫情正在改善，股市7日卻回吐所有漲幅，收盤下跌。

香奈兒等奢侈品 全球銷售減3兆元

疫情當頭，口罩都不夠搶，誰還出門買包包？歐洲投資銀行估算，今年第一季全球奢侈品銷售額平均下降百分之八，其中，中國市場將大跌百分之四十。而隨著疫情持續發燒，波士頓諮詢集團（ＢＣＧ）悲觀預測，今年全球奢侈品銷售額恐將減少人民幣七千億元（約新台幣三兆元）。

前Fed主席柏南克：美國經濟本季料萎縮30% 不會V型復甦

美國聯準會（Fed）柏南克周二表示，美國經濟本季可能萎縮30%甚至更多，因遏制疫情擴散的居家令打擊商業活動，經濟恐怕需要...

日本宣布進入緊急狀態 企業準備關閉門市

在日本政府宣布進入緊急狀態後，企業正準備關閉零售門市、餐廳、戲院及辦公室，同時擴大實施遠距工作。

高盛估日本經濟萎縮25% 緊急狀態使消費支出銳減

儘管日本政府推出創紀錄的108兆日圓經濟刺激方案，但高盛集團認為，隨著首相安倍晉三宣布部分地區進入緊急狀態，預估日本本季...

美商奇異獲准出售飛機發動機給中國商飛

奇異公司（General Electric）（大陸譯為通用電滊）發言人周二（7日）說，川普政府已對通發出許可證，同意奇異...

石油輸出國籲加入減產 美國抗拒

石油價格因2019冠狀病毒疾病崩跌，沙烏地阿拉伯、俄羅斯等產油國本週開會時將同意大幅減產，但這唯有在美國等數個國家加入降...

高盛首席：美股下跌風險仍大 當心被熊市反彈套牢

高盛首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）7日表示，近期美股強彈，並不必然構成警報解除訊號，進一步下跌的風險很...

標普信評下調澳洲債信展望 由最佳等級AAA轉為負面

標普信評將澳洲債信展望由最佳等級AAA下調至負面（negative），主要因為對抗新冠病毒疫情澳洲政府推出刺激方案，政府...

國際勞工組織：疫情影響全球81%勞工 二戰後最嚴重

國際勞工組織（ILO）今天發布最新報告，受武漢肺炎蔓延衝擊，估計全球81%勞工受到影響，是第二次世界大戰以來最嚴重的全球...

國際原油又崩9%至25美元以下 市場擔心減產不足

國際原油價格跌至本月初以來的最低價位，因投資人懷疑全球最大產油國是否能達成減產的協議，以抵消冠狀病毒爆發帶來的前所未有的...

熱門新聞

川普斥WHO以中國大陸為中心 可能不再投資

杜特蒂下令不配合防疫殺無赦 1農民不戴口罩又砍人遭射殺

新冠肺炎新增病例數減少 美股早盤續漲900點

樂觀僅一日行情！美股開高收低 道瓊回吐900點漲幅

開除踢爆疫情的羅斯福號艦長惹議 美海軍代理部長辭職

市場混亂局勢是否已舒緩？美元是最佳觀察指標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。