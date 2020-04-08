高盛首席：美股下跌風險仍大 當心被熊市反彈套牢

高盛首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）7日表示，近期美股強彈，並不必然構成警報解除訊號，進一步下跌的風險很大。他指出，回顧2008年空頭市場期間，也曾多次出現大漲，但事後證明股市尚未落底。

柯斯汀接受財經媒體CNBC節目訪問時表示：「我的看法是，以美股標普500指數跌至約2,000點的下滑風險而言，還有點欠缺相應資訊。標普500指數已下跌約25%，上漲約10%，邁向年底達3,000點左右的目標。以時機而言，還不太相稱。我認為進一步下跌的風險很大。」

目前經濟和市場仍環伺諸多不確定因素，新冠疫情衝擊美國國內和全球經濟，迫使企業和個人活動暫時停止，以減輕疫情擴散。迄今為止，疫情已導致全球近8萬人死亡，近140萬人遭感染，美國過去兩周損失約1,000萬個就業機會。

然而，美股道瓊指數本周以來累計大漲7.6%，主要建立在市場預期新冠疫情可能已達高峰的看法上。

對柯斯汀來說，他認為投資人不應過度看多，因為回顧2008年金融危機期間，股市歷經數月動盪走勢，直到2009年3月9日才觸底。

柯斯汀說：「我只是想提醒你們，在2008年第4季，曾出現多次大漲，被稱為是空頭市場漲勢，其中幾次出現約20%的漲勢，但市場直到2009年3月前都尚未觸底。」

回顧3月初，柯斯汀與他的團隊精準預測美國史上最長多頭市場會結束，原因是全球新冠疫情衝企業獲利與整體經濟。