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標普信評下調澳洲債信展望 由最佳等級AAA轉為負面
標普信評將澳洲債信展望由最佳等級AAA下調至負面（negative），主要因為對抗新冠病毒疫情澳洲政府推出刺激方案，政府債務勢將激增來支應挽救經濟所需資金。
澳洲國會今天（8日）預定會通過創紀錄的澳幣1,300億元（800億美元）就業救助計畫，這將使疫情危機期間的貨幣和財政支出總額達到澳幣3,200億元，規模約為GDP的16.4%。澳洲央行昨天也表示，澳洲經濟將出現「非常大」的萎縮。
被標普降評後，澳幣兌美元下跌0.2%，至澳幣0.6160元兌1美元。
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