標普信評下調澳洲債信展望 由最佳等級AAA轉為負面

標普信評將澳洲債信展望由最佳等級AAA下調至負面(negative),主要因為對抗新冠病毒疫情澳洲政府推出刺激方案,政府債務勢將激增來支應挽救經濟所需資金。

澳洲國會今天(8日)預定會通過創紀錄的澳幣1,300億元(800億美元)就業救助計畫,這將使疫情危機期間的貨幣和財政支出總額達到澳幣3,200億元,規模約為GDP的16.4%。澳洲央行昨天也表示,澳洲經濟將出現「非常大」的萎縮。