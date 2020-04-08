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標普信評下調澳洲債信展望 由最佳等級AAA轉為負面

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
新冠病毒疫情緊張之中，澳洲民眾在阿德雷德一家Coles超市外排隊時維持社交距離，準備入內購買民生必需品。 歐新社
新冠病毒疫情緊張之中，澳洲民眾在阿德雷德一家Coles超市外排隊時維持社交距離，準備入內購買民生必需品。 歐新社

標普信評將澳洲債信展望由最佳等級AAA下調至負面（negative），主要因為對抗新冠病毒疫情澳洲政府推出刺激方案，政府債務勢將激增來支應挽救經濟所需資金。

澳洲國會今天（8日）預定會通過創紀錄的澳幣1,300億元（800億美元）就業救助計畫，這將使疫情危機期間的貨幣和財政支出總額達到澳幣3,200億元，規模約為GDP的16.4%。澳洲央行昨天也表示，澳洲經濟將出現「非常大」的萎縮。

被標普降評後，澳幣兌美元下跌0.2%，至澳幣0.6160元兌1美元。

AUSTRALIA PANDEMIC CORONAVIRUS COVID-19:Coronavirus in Australiaepa08337951 An almost empty Adelaide Central Market in Adelaide, Australia, 02 April 2020. The Australian Government has announced even tighter restrictions around social gatherings, and boosted stimulus spending, in attempts to fight off the coronavirus and it's affects on the economy. EPA-EFE/DAVID MARIUZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
AUSTRALIA PANDEMIC CORONAVIRUS COVID-19:Coronavirus in Australiaepa08337951 An almost empty Adelaide Central Market in Adelaide, Australia, 02 April 2020. The Australian Government has announced even tighter restrictions around social gatherings, and boosted stimulus spending, in attempts to fight off the coronavirus and it's affects on the economy. EPA-EFE/DAVID MARIUZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

澳洲 疫情 標普

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